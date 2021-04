Folkesocialisten flytter til DJØF City

Pia Olsen Dyhr er sprunget ud som murstensmillionær, selv om hendes mærkesag er at bekæmpe afstanden mellem rig og fattig. Otte millioner koster hendes ejerlejlighed, men så er der også storslået udsigt over mod Sydhavnens fattige.

Det er måske ikke overraskende at folkesocialisternes leder springer ud som rendyrket kapitalist i en tid, hvor man dårligt kan se forskel på rød og blå.

Ikke desto mindre er SF-lederen Pia Olsen Dyhr blevet et omvandrende svar på det spørgsmål, hun selv stiller øverst på partiets hjemmeside: Skal vi have et samfund, hvor afstanden mellem rig og fattig bliver større…?

Ja, det skal vi åbenbart!

For nu kan Pia Olsen sidde på sin otte millioner dyre liebhaveraltan og se godt og grundigt ned på de potentielle vælgere ovre i den fattige del af Sydhavnen. Altså, det klassiske arbejderkvarter, hvor Anker Jørgensen engang boede og ydmygt tog bussen til Christiansborg med madpakke under armen.

Pia Olsen vil hellere bo dyrt i Teglholmen, også kendt som DJØF City. Fordi det siges at være akademikernes foretrukne kvarter i det Sydhavnen, som ifølge arkitekt og byplanlægger Jan Gehl er kendetegnet ved ’50 procent rige og 50 procent fattige’.

Han er blandt flere eksperter, der til dagbladet Politiken har betegnet området som en opdelt by, hvor sociale klasser lever i egne enklaver og ikke omgås hinanden.

Dermed ligner Pia Olsens møgdyre udsigt også et spejl på partiets knæfald for kapitalismen og dertilhørende spilleregler om opskruede boligmarkeder og vækst, vækst, vækst.

Jeg gætter på at SF’s legendariske stifter Aksel Larsen ville dobbeltrotere i sin grav, hvis han blev vækket med nyheden om at tidens formandinde bor i spekulantbyggeri og er millionær i luftpenge og som sådan ikke går ind for at formuebeskatte sig selv.

Faktisk residerer Pia Olsen Dyhr nu midt i Liberal Alliances vælgerhøjborg, der med sine ensartede betonboliger og mennesketomme udendørsarealer er blevet selve symbolet på, hvordan en ligegyldig liebhaverghetto ondulerer et kreativt industriområde.

Tag evt. ud og se de tomme Netto-poser blæse rundt om betonen som tumbleweeds i en moderne kartoffelwestern. Det er fandme tomhed, du!

Engang producerede man tegl på Teglholmen, deraf navnet. Nu skal man betale over 20 kroner i timen til det multinationale APCOA Parking for at holde på en gruset mark med vandpytter så dybe at børn kan drukne i dem.

Et er at Fru Olsen hermed officielt supporter møgrige parkeringsinvesteringssvin, noget helt andet er at partilederens penthouse bliver et symbol på levebrødspolitikerens dobbeltmoralske virkelighedsflugt.

Kløften mellem vælgerne og deres repræsentanter er lige vokset med mindst en meter. Måske er alt det vand i kajakkanalen derude faktisk er en voldgrav mellem rig og fattig?

