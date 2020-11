Folketinget aflyser møder efter corona-udbrud

Coronavirus spreder sig på gangene på Christiansborg. Det får nu administrationen til at aflyse tirsdagens afstemninger og en udvidet spørgetime med statsminister Mette Frederiksen.

Det har Folketingets administration oplyst til Ritzau.

En af afstemningerne, der skulle være begyndt klokken 13, skulle efter planen være blevet indledt med en udvidet spørgetime med statsministereren.

Til samme møde skulle blandt andet Mogens Jensen (S), der er minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, have været fremmødt, men han er blandt en af de nu seks ministre, der er hjemsendt til selvisolation efter at have været i kontakt med en coronasmittet.

Søren Pape smittet med coronavirus

Tre afstemninger aflyst

Der skulle have været tre afstemninger tirsdag. Aflysningerne kommer, efter at flere ministre og menige folketingsmedlemmer er gået i selvisolation.

Også flere medlemmer er konstateret smittet med coronavirus. Blandt andre de konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har meddelt, at han er testet positiv.

Også Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, er sendt hjem, efter han har fået påvist coronavius. Venstres forsvarsordfører, Lars Christian Lilleholt, meddelte tirsdag, at han er blevet indlagt med coronavirus og lungebetændelse.