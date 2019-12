Folketinget arbejder på særligt lokale sikret mod spionage

Risikoen for aflytning og spionage ved møder i Det Udenrigspolitiske Nævn er stor.

Derfor er der ved at blive indrettet et værelse, som sikrer, at udefrakommende ikke kan lytte med via eksempelvis mobiltelefoner eller computere ved møderne.

Lokalet er meget snart klar til brug, fortæller Henrik Dam Kristensen (S), formand for Folketinget.

- Det er desværre blevet nødvendigt. For når det gælder cyberkriminalitet, så skal man ikke være naiv.

- Aflytning er en industri, der bliver større og større, og derfor er vi nødt til at beskytte de informationer, vi får som folketingsmedlemmer, siger han.

Lokalet er ikke kun forbeholdt Det Udenrigspolitiske Nævn. Det kan også blive taget i brug, når eksempelvis ministre skal orientere folketingsudvalg om emner af følsom karakter.

- Man skal være sikker på, at der ikke bliver aflyttet. Så vi har fået skabt et rum, hvor det kan lade sig gøre. Og jeg kan godt forestille mig, at der bliver mere og mere brug for rummet, desværre, siger Henrik Dam Kristensen.

Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr har siden efter sommerferien været bandlyst, når medlemmer i Det Udenrigspolitiske Nævn mødes på Christiansborg.

Forbuddet hænger direkte sammen med frygten for spionage og aflytning, bekræfter Folketinget over for DR Nyheder.

Andre skal ikke kunne lytte til Danmarks sikkerhedsstrategi, understreger De Radikales Martin Lidegaard, som er formand for Udenrigspolitisk Nævn.

- Det er en ny praksis, vi har indført, simpelthen fordi vores sikkerhedsfolk vurderer, at risikoen for aflytning er for stor.

- De ting, vi diskuterer i Udenrigspolitisk Nævn, handler om Danmarks sikkerhed og vores udenrigspolitiske profil og strategi. Og der er ikke andre, der skal lytte med, siger Martin Lidegaard.

Regeringen holder løbende møder med Det Udenrigspolitiske Nævn for at orientere om udenrigspolitiske sager og rådføre sig med de 17 medlemmer.

Arbejdet i nævnet er underlagt fortrolighed.

Ifølge Martin Lidegaard besværliggør sikkerhedsforanstaltningen ikke arbejdet, snarere tværtimod.

- Det er lidt ligesom i en skoleklasse. Der er lidt mere koncentration, når folk ikke kan sidde og kigge ned i deres tablet eller mobil.

- Men selvfølgelig er det på en trist baggrund, at vi er kommer dertil, hvor vi er nødt til at sikre os på den måde, siger han.