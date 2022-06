Folketinget beholder F-16-fly grundet krigen i Ukraine

Udfasningen og salget af de danske F-16-kampfly bliver udskudt som følge af krigen i Ukraine.

Ifølge en pressemeddelelse fra Forsvarsministeriet vil det være 'forbundet med væsentlige operative og sikkerhedspolitiske risici' at sælge flyene lige nu. Det sker med henvisning til krigen, der begyndte, da Ruslands præsident, Vladimir Putin, 24. februar sendte russiske soldater ind i nabolandet.

- Putins overgreb på Ukraine har forandret Europa og de trusler, som vi står overfor. Danmark tager et stort ansvar for fred og sikkerhed i kampen mod Putins trusler, siger forsvarsminister Morten Bødskov (S) i pressemeddelelsen.

Forsvarschef Flemming Lentfer har anbefalet at beholde flyene indtil senest 2027. Den anbefaling har regeringen og et flertal i Folketinget valgt at følge.

Det vil koste 1,1 milliard kroner ekstra i perioden. Det går til udgifter til brændstof, indkøb af reservedele samt personel.

De første F-16-fly kom til Danmark i 1980, og der har i flere år været talt om, at de var gamle og slidte.

I august 2015 anbefalede den daværende forsvarschef, Peter Bartram, at flyene blev kaldt hjem fra bombetogter mod den militante bevægelse Islamisk Stat i Irak. Begrundelsen var, at flyene var 'nedslidte'.

Forlængelsen betyder, at Danmark kan deltage i forsvarsalliancen Natos beredskaber og missioner. Det kan eksempelvis være at patruljere luftrummet over Baltikum. Der har de været indsat flere gange før.

Med aftalen styrkes Danmarks nationale afvisningsberedskab også. Det skal ses i lyset af, at Rusland indimellem krænker luftrummet. Så sent som fredag sejlede et letbevæbnet russisk krigsskib ind i dansk farvand to gange.

- Forsvaret af Natos territorium mod øst er mere centralt end på noget andet tidspunkt i nyere tid. Derfor forlænger vi den operative kapacitet for F-16, mens de nye F-35 fly bliver indfaset, siger Morten Bødskov.

Den langsommere udfasning af F-16 påvirker ikke indfasningen af F-35-flyene. Det er de amerikanske fly, Danmark køber for at erstatte de ældre fly.

De første F-35 fly ventes at lande i Danmark i 2023. De får base på Flyvestation Skrydstrup.