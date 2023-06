Folketinget brager millioner fra særlig mønt af

Da Dronning Margrethe II sidste år havde 50-års jubilæum som regent, blev der udstedt en særlig erindringsmønt af Nationalbanken.

Og den har været rift om. Det i en grad, hvor salget af mønten har indtjent staten - og regenten ej at forglemme - et solidt millionbeløb.

De penge skal nu bruges, fremgår det af et aktstykke forelagt Folketingets finansudvalg:

- Erhvervsministeriet anmoder om, at overskuddet fra udstedelsen af erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 50-års regentjubilæum disponeres af erhvervsministeren således, at midlerne udmøntes til Danmarks deltagelse i verdensudstillingen 'Designing Future Society for Our Lives' i Osaka, Japan.

Sølv og portræt

Den helt særlige erindringsmønt blev sat til salg 14. januar 2022 gennem Den Kgl. Mønts webshop.

På den ene side har den et portræt af Hendes Majestæt Dronningen udført af billedhuggeren Kathrine S. Moseholm, der ifølge Kongehuset er 'inspireret af papirklip' og 'har rod i den minimalistiske skulpturtradition'.

- På bagsiden er der et organisk mønster skabt af tallet 50 som et symbol på jubilæet. Mønstret skaber en visuel reference til Amalienborgs fire palæer og slotspladsen, skriver Kongehuset.

Mønten kom i tre udgaver. En mønt i sølv til 500 kroner og så to 20-kroners mønter.

Den famøse erindringsmønt fra Dronning Margrethes 50-års jubilæum. Foto: Nationalbanken

Millionforretning

Mens møntsamleri og erindringsmønter er en raptus for de få, har der øjensynligt været godt gang i salget af mønterne.

Ifølge aktstykket er der traditionen, at overskuddet fra udstedelsen af erindringsmønter bliver delt mellem Dronningen og staten - nærmere bestemt erhvervsministeriet.

Og de har kunnet dele et anseeligt millionbeløb:

- Til erhvervsministerens fordeling henstår på konto i Danmarks Nationalbank 9,5 millioner kroner, som hidrører overskuddet fra erindringsmønten i anledning af Hendes Majestæt Dronningens 50-års regentjubilæum, står der i aktstykket.

Big in Japan

Ifølge aktstykket vil erhvervsministeren bruge 6,5 millioner kroner af overskuddet på at betale for Danmarks deltagelse på verdensudstillingen 'Designing Future Society for Our Lives' i Japan i 2025.

Det sker 'med henblik at fremme danske erhvervsinteresser og styrke det strategiske samarbejde med Japan'. Og skal bruges for at finansiere Danmarks andel af en fælles, nordisk pavillion.