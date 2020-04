Folketinget bruger 420.000 kroner på at forny dronning Margrethes bestik

Det 150 år gamle bestik har haft 'stærkt' brug for at blive fikset. Regningen på 420.000 kroner har Folketinget taget

Dronning Margrethes bestik fra 1874 skal restaureres, og i anledning af dronningens 80 års fødselsdag har Folketinget og regeringen besluttet at tage regningen.

Pris? 420.000 kroner.

Det oplyser Folketinget på sin hjemmeside.

Her fremgår det, at det 150 år gamle bestik har haft 'stærkt' brug for at blive fikset.

'I anledning af fødselsdagen har Folketinget og regeringen i fællesskab givet en gave i form af restaurering af Christian IX’s desserttøj. Dessertbestikket, som stadig benyttes til de store tafler, trænger efter mere end 100 års brug stærkt til restaurering', oplyser Folketinget.

Bestikket er fra 1870'erne og blev i sin tid bestilt til 'afbenyttelse ved de store tafler på Christiansborg'.

Dronningen gik tiggergang

Det er ikke længe siden, at Ekstra Bladet kunne fortælle, at dronningen havde bedt sine rige venner om millionstøtte til nye taffelstole, da de gamle var slidt op.

De i alt 400 taffelstole var ifølge kongehuset selv en fødselsdagsgave fra seks store fonde, der hver har spyttet en million kroner i kassen for at få den danske møbelproducent PP Møbler til at konstruere designerstolene til en værdi af 15.000 kroner stykket.

Men sandheden er, at kongehuset i 2018 selv henvendte sig til de seks fonde, hvoraf flere er kendt som gode venner af kongehuset, med en ansøgning til et stoleprojekt, dronningen allerede arbejdede på. Læs mere her.

Ekstra Bladet arbejder på at få en uddybende kommentar fra Statsministeriet og Folketinget for at høre, om det ligesom med taffelstolene er dronningen selv, der har bedt om gaven.

Kongehuset: Vi bruger sund fornuft Ekstra Bladet har anmodet om et interview med kongehusets pressechef, Lene Balleby, om fondenes fødselsdagsgave, men hun har ikke ønsket at stille op. Hun udtaler dog, at kongehuset bruger deres sunde fornuft. - Kongehuset har ikke en nedskrevet gavepolitik, men vi bruger altid vores sunde fornuft. Kongehuset modtager gaver ved større markeringer og runde fødselsdage, og drejer det sig om større gaver i forbindelse med disse begivenheder, er der ofte en dialog mellem giver og Kongehuset. - Helt generelt er større gaver til Hendes Majestæt Dronningen oftest gaver som også kommer danskerne til gode, for eksempel når de besøger slotte og slotshaver. - Et eksempel på dette er Bjørn Nørgaards 17 gobeliner, der blev skænket som gave i anledning af Majestætens 50-års-fødselsdag i 1990, og som kan ses i Riddersalen på Christiansborg, der er åben for offentligheden, siger Lene Balleby. Derefter har Ekstra Bladet sendt følgende spørgsmål, som kongehuset endnu ikke har svaret på: - Hvorfor har kongehuset ikke selv betalt for de 400 taffelstole? - Hvorfor kalder kongehuset taffelstolene en fødselsdagsgave, når der er tale om en fondsdonation på baggrund af en ansøgning afsendt af kongehuset selv? - Bruger kongehuset invitationer til deres arrangementer og uddelingen af titler til at få gaver af privatøkonomisk karakter?

