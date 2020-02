Folketinget flyves på udflugt i helikopter

Det er udtryk for pragmatisme, når dusinvis af Folketingsmedlemmer efter planen lader sig befordre til festligheder i Sønderjylland med Forsvarets Hercules-fly eller helikoptere.

Det mener formanden for Folketinget, Henrik Dam Kristensen (S):

- Henrik Dam, er det strengt nødvendigt at tage helikoptere til Sønderjylland?

- Nej, det er det ikke. Men vi har fået den fine mulighed, at vi kan flyve derned, fordi Forsvaret betragter det som øvelse og træning, som de under alle omstændigheder skal have. Så det er en meget pragmatisk og fornuftig måde at gøre det på.

- Det virker lidt overflødigt, at man skal bruge helikoptere til at krydse en regions-grænse?

- Jeg forstår godt spørgsmålet, men det er svært at bruge ordet "overflødigt", fordi alternativet var, at Forsvaret havde fløjet på en anden måde eller eventuelt fløjet tomt, så min pointe er bare, at Forsvaret alligevel skulle have fløjet de timer, så det passer simpelthen som fod i hose.

- Kan alle mennesker bare komme med Forsvarets fly med den begrundelse, at de jo skal flyve alligevel?

- Det tror jeg ikke. Det er er klart, at der er en form for samarbejde.

- Er det Forsvaret, der har henvendt sig til jer, eller har I bedt om lov til at flyve med?

- Det tør jeg ikke svare dig 100 procent på. Det, der bare er pointen for mig, er, at vi gerne vil på den genforenings-tur, og så har der været et samarbejde imellem Folketinget og Forsvaret, og jeg understreger så bare, at der ikke er tale om en "ekstra flyvning".

- Hvorfor ikke bare tage toget?

- Det er lige præcis det, jeg prøver på at forklare dig: Der er ikke noget ekstra CO2-udledning her, for de timer skulle have været fløjet alligevel. Nu får vi det her kombineret, og det er ganske fornuftigt.

- Kan man ikke selv komme til Roskilde uden at leje en bus?

- Det kan man sagtens. Men vi har valgt at leje en bus.

- Hvad koster det?

- Aner det ikke, siger Henrik Dam Kristensen.

Han oplyser desuden, at antallet af tilmeldte Folketingsmedlemmer er "på den anden side af 50".