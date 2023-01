Folketinget forladt: Holder møde med sig selv

'Regeringen er i arbejdstøjet,' påstår den på første linje i det nye regeringsgrundlag.

Men mens 2023 tidligt mandag morgen begyndte hårdt og brutalt for flertallet af danske lønmodtagere, er sokken ikke engang kommet på den ene fod i Folketinget endnu.

Her holder politikerne en ekstra uges arbejdsfri.

Det viser en hurtig - meget hurtig - udført gennemgang af Folketingets arbejdsprogram i denne uge.

Faktisk er der i denne uge kun ét eneste punkt på programmet i Folketinget. Og her indskærpes det endda, at det kun er Folketingets formand, Søren Gade, der behøver at deltage.

Pligtopfyldende MF'ere

Ekstra Bladet mødte torsdag op til selve mødet i Folketinget. Og pligtopfyldende, som vore politikere er, havde alle efterkommet opfordringen fra Folketingets administration om ikke at troppe op.

Herefter kunne formand Søren Gade i god ro og orden ringe med klokken og afvikle konstitueringen af de stående udvalg for denne folketingssamling.

Foran en gabende tom Folketingssal.

Søren Gade holder møde med Søren Gade torsdag i Folketinget. Foto: Anthon Unger

Ugeprogrammet for Folketinget. Den 'Onde Maler' Rasmus Larsen har ikke levet forgæves og fik sat sit profetiske præg på borderne rundt om i Vandrehallen. Bl.a. med en 'syltekrukke', en edderkop og spindelvæv samt en snegl, som ses her under Ugeplanen... for ligesom at illustrere arbejdstempoet. Foto: Anthon Unger

Arbejdsløse udvalg

De nye udvalg kommer dog til at vente i adskillige uger, før de for alvor kan få noget at rive i.

Siden SVM-regeringens tiltræden før jul, har der nemlig været stille omkring udgivelsen af det traditionelle lovprogram, som følger efter et valg.

Og Folketinget mangler i uge 1 fortsat at se et endeligt lovprogram i dette folketingsår pga. valg, regeringsdannelse og juleferie. Tidligst om to uger kommer de første lovforslag, oplyser Statsministeriet i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

'Statsministeriet kan oplyse, at regeringen i forbindelse med statsministerens redegørelse til Folketinget den 17. januar forventes at fremlægge en oversigt over forventede fremsættelser frem til vinterferien. En oversigt over forventede fremsættelser efter vinterferien følger senere.'

Dermed kan et samlet lovprogram først være på skinner i uge 8 eller på et ikke nærmere defineret tidspunkt derefter.

Til møde med sig selv: - Det bliver et godt møde

Folketingets formand, Søren Gade, fremstod både rolig og afklaret, da Ekstra Bladet torsdag mødte ham foran Folketingssalen forud for ugens eneste programsatte møde i parlamentet.

- Søren Gade, hvad forventer du af dagens møde, hvor du jo er den eneste deltager?

- Jeg forventer mig ikke så meget. Det bliver i hvert fald et relativt kort møde.

- Der bliver ikke den store debat?

- Nej... jeg tror ikke, at der er mange, der kommer til at tale mig imod, skal vi ikke bare sige det sådan.

- Det bliver med andre ord et godt møde.

- Det bliver et godt møde.

- Hvor lang tid skal vi regne med, at det varer?

- Et sted mellem 30 og 60 sekunder, vil jeg gætte på, lød det fra en spændt Søren Gade.

Så god endte verden dog ikke med at være. Søren Gades oplæsning af Folketingets nye stående udvalg endte med at vare tre minutter.

I løbet af 'mødet' nåede et enkelt Folketingsmedlem dog at lægge vejen forbi. Det var Socialdemokratiets Bjarne Laustsen, der spankulerede rundt på gulvet mellem de tomme stole, men han gjorde ikke yderligere væsen af sig.

