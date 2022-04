Folketinget godkender at sende op mod 1000 soldater til Letland

Danmarks bidrag til forsvarsalliancen Nato bliver nu øget markant både til vands, til lands og i luften.

Torsdag formiddag har et bredt flertal i Folketinget stemt for regeringens beslutningsforslag om øget militært bidrag. Kun Enhedslisten og Frie Grønne stemte imod.

Bidraget omfatter blandt andet op mod 1000 soldater. De skal udstationeres i Letland.

- Det er et klart signal til de baltiske lande om, at vi tager deres sikkerhedssituation alvorligt, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) fra Folketingets talerstol.

Ud over kampbataljonsgruppen stiller Danmark også et overvågningsfly, en fregat og mobil luftforsvarsradar til rådighed for Nato.

Bataljonen består af cirka 800 soldater og i perioder op til 200 støttesoldater.

Allerede fredag vil Forsvaret påbegynde deployeringen af materiel og køretøjer fra kampbataljonen.

De forventes at være klar til at indgå i Natos kommando i Letland fra begyndelsen af maj.

- Endnu en gang tak til vores soldater for, at I påtager det ansvar, og til Folketinget for den brede opbakning. Det er et vigtigt signal, vi får sendt til vores soldater, at vi er stolte af den kamp, de påtager sig, og den indsats de gør, siger forsvarsminister Morten Bødskov (S).

Det område, som det danske bidrag skal operere i, forventes hovedsageligt at være Natos østligst liggende lande som for eksempel Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien og Bulgarien.

Senere i dag vil Jeppe Kofod og Morten Bødskov holde pressemøde om bidraget på Antvorskov Kaserne, hvor kampbataljonen har til huse.

Forud for pressemødet bliver der afholdt udsendelsesparade.

I modsætning til lovforslag, der skal behandles tre gange i Folketingssalen, skal beslutningsforslag kun behandles to gange i Folketingssalen, før det kan vedtages.