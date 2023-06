Folketinget hasteindkaldt i sms-sag

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen vil ‘se på, hvad der er op og ned’ i sagen om Mette Frederiksens slettede sms’er efter B.T.’s afsløring af, at centrale oplysninger fra FE blev fortiet. Det er dog umuligt at få svar på, hvad han egentlig vil gøre - og hvad Venstre mener

Medlemmerne af Folketinget skal stemme om et beslutningsforslag, der giver FE hjemmel til at forsøge at genskabe slettede sms'er

Mandag aften har Folketingets medlemmer modtaget en hasteindkaldelse.

Årsagen er, at medlemmerne skal stemme om, hvorvidt Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) skal have hjemmel til at forsøge at genskabe slettede sms'er i minksagen.

Det skriver blandt andre folketingsmedlem Sólbjørg Jakobsen (LA) på Twitter.

Ifølge B.T. skal politikerne møde på Borgen 29. juli for at stemme om forslaget, der er stillet af Konservative.

Bag anmodningen om hastebehandling står SF, DD, LA, KF, EL, RV, DF, ALT og NB.

Sent mandag aften holder fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) pressemøde om netop sms-skandalen.

Forinden er partilederne blevet indkaldt til møde om selvsamme. Efterfølgende - omkring klokken 22 - kan pressen stille spørgsmål til den fungerende forsvarsminister.

Manglede hjemmel

Sms-skandalen omhandler slettede sms-beskeder fra statsminister Mette Frederiksen (S) og fire andre personer tæt på sagen om aflivningen af mink i 2020 under coronakrisen.

Da sagen rullede, meddelte Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, at det ikke var muligt at finde sms'erne frem.

Men FE blev ikke anmodet om at undersøge, om den kunne finde beskederne i data fra tjenestens overvågning af det statslige wi-fi-netværk.

Faktisk havde FE slet ikke lovhjemmel til det, som B.T. har beskrevet.

Men det vil alle partier udenom regeringen nu ændre på, så FE får hjemmel til at forsøge at genskabe sms'erne.