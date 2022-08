Folketinget holdes i mørket under Barbara-sag

Styrelsen, der behandler sagerne om de ti kritiserede topembedsmænd, lukker sig mere og mere om sig selv.

End ikke Folketinget kan få lov til at få indblik i procesplanen eller sågar bare overvejelserne om, hvordan sagsbehandlingen skal foregå.

Det viser et svar, som Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, har modtaget fra skatteminister Jeppe Bruus til et spørgsmål stillet i Skatteudvalget.

'Idet Medarbejder- og Kompetencestyrelsen rådgiver om enkeltpersoners individuelle an-sættelsesforhold, og der herudover er tale om interne dokumenter, finder jeg ikke grund-lag for at oversende procesplan og andre processuelle overvejelser, som Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udarbejdet i forbindelse med den ansættelsesretlige opfølgning på Minkkommissionens beretning,' lyder svaret fra ministeren.

Blandt de ti embedsmænd, der har fået kritik, er blandt andre Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen og rigspolitichef Thorkild Fogde.

Lukker for aktindsigt

Efter Ekstra Bladet i sidste uge kunne afdække, hvordan styrelsen som det første etablerede et presseberedskab, og at der allerede forelå en procesplan fire dage efter, kommissionen udgav beretningen, har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen sluttet sig endnu mere om sig selv.

Det er nemlig ikke længere muligt overhovedet at få aktindsigt i aktlisten fra sagen. En aktliste er en liste over en sags dokumenter, hvoraf man blot kan se titlen på dokumenterne, og hvornår de er oprettet.

Ingen af sagens dokumenter ville styrelsen udlevere, men nu er det ikke længere muligt overhovedet at få oplyst, hvilke dokumenter der journaliseres i sagen.

Imens er der gået fem uger, siden embedsmændene fik den hårde kritik, og ingen er blevet hjemsendt, mens styrelsen tager sig god tid til sagsbehandlingen.

Ekstra Bladet måtte campere foran Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for at få svar. Det kom der ikke meget ud af

En gul post-it

Det eneste, der rent faktisk er fremkommet af oplysninger om processen, er, at styrelsen har oprettet et team på tværs af kontorer, ligesom styrelsen har benyttet sig af hjælp udefra til at håndtere sagerne.

Det oplyste styrelsen sidste uge i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har i løbet af sommeren adskillige gange forgæves forsøgt at få svar fra styrelsen.

I går mødte bladets udsendte op på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens domicil i det indre København for at forsøge at vriste et svar ud af styrelsens ledelse, men lige lidt hjalp det.

Alt, der kom ud af campingturen, var en gul post-it-seddel med mailadressen 'fm@fm.dk', som er FInansministeriets hovedmail.

