Folketinget i bommert: Nu må han ud

Socialdemokraternes Alexander Grandt har haft gang i svingdøren på Christiansborg på det seneste.

Og nu må han på den igen.

Ifølge DR fremgår det i en skrivelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, at der er sket en fejl. Det var slet ikke Alexander Grandt, der skulle være indkaldt som stedfortræder af Folketinget.

'Det var derfor 1. stedfortræder i Sydjyllands Storkreds, Jens Jonatan Steen, der er den bedst berettigede stedfortræder for Tanja Larsson', fremgår det af skrivelsen fra ministeriet til Folketinget.

Det har dog ikke indtil videre været muligt at få bekræftet, at Jens Jonatan Steen, der i øjeblikket fungerer som udviklingschef for Socialdemokratiet, ønsker at indtræde.

Forvirring

Derfor er det fortsat et mysterium, hvem der fra i morgen skal varetage Tanja Larssons mandat.

Den næste på suppleantlisten i Sydjyllands Storkreds er Theis Kylling Hommeltoft, og han er den næste i rækken, hvis Jens Jonatan Steen siger nej tak.

I efteråret var Alexander Grandt også stedfortræder. Dengang for Bjørn Brandenborg (S), der var på barsel.