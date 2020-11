Folketinget indfører nye restriktioner ved møder

Folketinget indfører nye restriktioner i forhold til tilhørere ved møder. Men lovgivningsarbejdet forsætter trods coronaudbrud.

Det siger formanden for Folketinget, Henrik Dam Kristensen (S), efter et hastemøde i Folketingets præsidium tirsdag.

Mødet blev indkaldt, da flere folketingsmedlemmer tirsdag meldte sig smittede, og en lang række ministre er gået i selvisolation.

- Det er vigtigt, at vi som Folketing kan håndtere hastelove og det parlamentariske arbejde i det hele taget. Vi laver restriktioner, i forhold til hvor mange der kan komme ind at overvære forskellige typer af møder og konferencer.

- Det skal sikre, at vi får et lavere tryk på Christiansborg. Men det er vigtigt, at vi fortsat kan mødes og stemme i Folketinget. Med god afstand selvfølgelig, siger Henrik Dam Kristensen.

Han fortæller, at Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Folketingets præsidium råd om restriktionerne. Folketinget har indtil nu levet op til myndighedernes anbefalinger, siger Henrik Dam Kristensen.

I foråret havde Folketinget betydeligt hårdere restriktioner, hvor der var lukket ned for blandt andet samråd og spørgsmål til ministrene. Men det gør man altså ikke denne gang.

- Vi har ligesom alle andre arbejdspladser haft en periode, hvor vi har lært rigtigt meget. I foråret vidste vi eksempelvis ikke, hvor mange der kunne være i de forskellige lokaler.

- Som alle andre famlede vi lidt i begyndelsen, men har nu fået indarbejdet restriktionerne, så dagligdagen fungerer, siger Henrik Dam Kristensen.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Forsamlingsloftet blev sænket som en af de seneste ændringer i coronarestriktionerne.

Lavpraktisk betyder de nye restriktioner, at der ikke må være gæster til åbne samråd, folketingsmedlemmer må have færre gæster, og der bliver lukket ned for rundvisninger og skolepraktik.

- Vi overholder de retningslinjer, som myndighederne har givet os. Mange arbejdspladser oplever, at medarbejdere bliver smittet.

- Så skal man sikre opsporing og isolering af dem, der har været i nærkontakt med smittede. Det samme gør vi, siger Karen Ellemann (V), første næstformand i Folketinget, og fortsætter:

- Men det parlamentariske arbejde mener vi, er en meget, meget vigtig funktion. Og ved at overholde retningslinjerne kan vi fortsætte med det.

En del af det parlamentariske arbejde er, at medlemmerne skal møde op og stemme i Folketingssalen. Det vil fortsætte. Folketinget har ikke et system til digitale afstemninger, siger Henrik Dam Kristensen og uddyber:

- Med de beslutninger, vi har taget nu, kan vi stemme helt trygt og roligt nede i salen.

Både han og Karen Ellemann understreger, at det ikke er ønskværdigt med restriktioner for adgangen til Folketinget.

- Vi vil gerne have så åbent et hus som muligt. Men det passer bare ikke sammen med corona, siger Henrik Dam Kristensen.