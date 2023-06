Folketinget klamrer sig til frynsekort

Ombudsmanden er klar i mælet, hvad angår københavnske kommunalpolitikeres gratis frikort til Tivoli: Det skal de ikke tage imod.

Det er nemlig i strid med reglerne for offentligt ansattes modtagelse af gaver.

Men få hundrede meter fra Københavns Rådhus - på Christiansborg - gælder helt andre regler. Her må politikerne gerne tage imod gratis adgang til Tivoli og Zoologisk Have.

Og det gør de så.

Faktisk bliver de leveret som en del af en startpakke, når nye folketingsmedlemmer skal begynde arbejdet på Borgen.

Ekstra Bladet har spurgt en række folketingspolitikere, om de i lyset af Ombudsmandens kritik af gratis frikort til Tivoli nu har tænkt sig at aflevere deres eget kort tilbage.

Og bortset fra Enhedslisten var stemningen temmelig lunken.

Ole Birk: Jeg tager sgu det kort

Liberal Alliances Ole Birk Olesen er glad for sit Tivoli-kort. Hvorfor skulle jeg sige nej til en gave, lyder det:

- Ole Birk, har du Tivoli-kort?

- Ja

- Må vi få kortet nu?

- Jeg tror, at det ligger på en app.

- Er du enig med Ombudsmanden i, at det er i strid med reglerne for at få gaver?

- Det er det for kommunalbestyrelsesmedlemmer, men ikke for Folkeitnget. Kommunalbestyrelser er myndighedspersoner, mens man i Folketinget kæmper for interesser, siger han.

- Men vil du droppe kortet, du har jo rigeligt råd til at betale selv?

- Det ved jeg ikke, om jeg gerne vil. Der er jo nogen, der har givet mig den gave, så hvorfor skulle jeg sige nej til det? Jeg ved jo, at jeg kan stå inde for det, og at det ikke påvirker mine beslutninger.

- Du har masser af penge, Ole ...

- Det tror jeg bare ikke, at mine vælgere sætter spørgsmålstegn ved. Jeg tager sgu det der frikort.

Mikkel Bjørn: Vil overveje det i to år

Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn har også Tivoli-kort. Og det er ikke, fordi han ikke kan se, at det ser mærkeligt ud, at han kan komme gratis i Tivoli, når kommunalpolitikere ikke kan modtage den slags gaver.

Han beder bare lige om lidt betænkningstid til at handle på det. Et par år, faktisk:

- Jeg har slet ikke indsigt i reglerne, men hvis der er en principiel beslutning om, at det ikke er tilladt, så vil det være helt fint.

- Du er så heldig, at folketingsmedlemmer godt må tage imod kortet. Men synes, du, at det ser mærkeligt ud, at man ikke må have frikort i kommunerne, men godt må i Folketinget?

- Det kan jeg godt være enig med dig i.

- Må vi så få kortet?

- Jeg har det ikke på mig.

- Vil du droppe at have det?

- Nogle gange holder man jo møder i Tivoli.

- Det kan du da bare betale selv?

- Det er rigtigt. Det er et legitimt spørgsmål. Jeg vil overveje det.

- Hvor længe vil du have til at overveje det?

- Et par år eller sådan noget, siger Mikkel Bjørn.

Pelle Dragsted: Det skal afskaffes

Enhedslistens Pelle Dragsted er parat til, at Ekstra Bladet klipper hans Tivoli-kort over.

- Jeg synes, at det skal afskaffes prompte, siger han og tilføjer:

- Man får også kort til Zoologisk Have. Vi kan sagtens selv betale.

Ekstra Bladet viser herefter Dragsted vores medbragte saks og tilbyder venligt at klippe det over med det samme.

- Jeg går ikke rundt med Tivoli-kortet, det ligger et sted på mit kontor. Jeg kan sgu ikke huske, hvor det er. Du må gerne komme og klippe det over en dag, det er du velkommen til. Jeg har altid undret mig over både dette og andre mærkelige privilegier, som politikere har, siger han.

- Kan man ikke sige nej til kortet?

- Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har måske brugt det en enkelt gang før til et eller andet repræsentationsagtigt besøg, men ellers bruger jeg det ikke.

Skatteminister: Ingen kommentarer

Ekstra Bladet rendte også på skatteminister Jeppe Bruus (S) på årets Folkemøde. Men det blev til en meget kort demokratisk samtale om hans frikort.

Jeppe Bruus, et kort spørgsmål om Tivoli-kort?

- Nej, det kan vi ikke.

- Vil du aflevere dit kort tilbage?

- Det gider jeg ikke deltage i, lød det fra skatteministeren.