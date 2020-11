Folketinget skal beslutte om ansatte kan tvinges til coronatest

Arbejdsgivere kan snart få mulighed for at tvinge ansatte til at blive testet for coronavirus og få resultatet at se.

Det er i hvert fald det, regeringen lægger op til i et lovforslag, der skal endeligt behandles af Folketingets partier tirsdag.

Regeringen fortalte første gang om lovforslaget i starten af november. Her lød det, at øget smittespredning og lokale smitteudbrud har vist et behov for tiltag på arbejdsmarkedet, der sætter ind mod corona.

Derfor har regeringen drøftet lovforslaget med arbejdsmarkedets parter, som støtter, at arbejdsgivere skal kunne pålægge ansatte at få taget en coronatest og derefter blive oplyst om resultatet, men det er ikke uden malurt i bærget.

Et problem for retsstaten

Regeringens forslag om, at gøre det muligt for landets arbejdsgivere at tvinge medarbejdere til at lade sig teste, vækker stor bekymring i HK Handel, som organiserer tusindvis af de butiks-, kontor- og lageransatte.

Det fremgår af en pressemeddelse.

- Vi er nødt til at slå fast, at man først og fremmest sælger sin arbejdskraft og ikke hele sin sjæl og sit legeme, når man indgår i et ansættelsesforhold.

- Vi synes, at det er foruroligende, at arbejdsgiverne fremover kan tvinge medarbejderne til at lade sig teste for corona uden, at der ligger en sundhedsfaglig begrundelse bag, siger Per Tønnesen, formand for HK Handel.

HK Handel er stærkt kritiske over for, at lovforslaget bliver fremsat uden en formel høringsproces, der giver offentligheden og interessenter som patientforeninger og menneskerettighedsorganisationer mulighed for at præge den kommende lov.

- I HK Handel er vi selvfølgelig med på, at vi i Danmark og i resten af verden står i en usædvanlig situation, der kræver særlige og hurtige lovgivningsmæssige tiltag. Men vi er altså stadig en retsstat.

- Det kan ikke nytte noget, at vi sætter grundlæggende demokratiske spilleregler over styr. En høringsproces skal jo netop sikre, at vi får lovgivning af høj kvalitet, som ikke rammer forkert. Der bør være tid til at gøre tingene ordentligt, siger Per Tønnesen.

Per Tønnesen understreger, at HK Handel ikke generelt er imod, at arbejdsgiverne skal kunne pålægge medarbejderne at lade sig teste for covid-19 i visse tilfælde.

Men det bør ske på baggrund af en velunderbygget mistanke om, at den pågældende eksempelvis kan være smittebærer.

Fordel for danske virksomheder

Dansk Arbejdsgiverforening er en af de parter, som regeringen har drøftet sit lovforslag med.

Ifølge Jacob Holbraad, der er direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, kan det for danske virksomheder være en stor fordel, hvis de kan dokumentere, at deres varer er produceret i et coronafrit miljø.

- I andre situationer kan test af medarbejdere være med til at bremse smittespredning, forebygge lukning af virksomheder eller afdelinger og gøre det muligt at åbne hurtigere.

- I alle disse tilfælde kan lovforslaget være en stor hjælp for virksomhederne til at sikre en coronafri produktion og bremse udbruddet af coronasmitte, siger Jacob Holbraad.

Hummelgaard: Ikke en blankocheck

Fra regeringen er det beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), der har fremsat lovforslaget til behandling i Folketinget.

- Jeg er glad for, at vi i denne helt ekstraordinære situation har parternes opbakning til at give arbejdsgiverne et helt nødvendigt redskab til at få nedsat risikoen for spredning af corona både blandt danske ansatte og udenlandsk arbejdskraft.

- Jeg vil gerne understrege, at det ikke er en blankocheck til, at virksomhederne kan pålægge test for corona. Det skal altid være sagligt begrundet og kan alene bruges i forhold til covid-19, sagde Peter Hummelgaard i starten af november.

Regeringen lægger op til, at testen skal foregå i arbejdstiden.

Hvis det ikke er muligt, vil den ansatte blive økonomisk kompenseret for den tid, der bruges på at blive testet.

Ifølge Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, skal testkravet gælde indtil 31. december 2021.