Folketinget tøver: Vil ikke lade os stemme om store bededag

Der er én ting, der definitivt kan stoppe regeringen i at trumfe en afskaffelse af store bededag igennem: en folkeafstemning.

Det kræver blot, at 60 medlemmer af Folketinget vil have den udskrevet.

Men det er der foreløbig blot 19, der entydigt bakker op om.

Og det på trods af, at hele oppositionen er ved at falde over hinanden for at kritisere flertals-regeringens plan.

Alle Folketingets partier troppede torsdag op til møde i Beskæftigelsesministeriet, og her spurgte Ekstra Bladet dem på skift, om de støtter en folkeafstemning.

Det svarede Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige klart ja til. Men resten tøvede, undveg eller snakkede sort.

Lidt overdrevet

- Vi har ikke taget stilling til det endnu. Jeg synes måske, at det er lidt overdrevet at lave en folkeafstemning ud af det, siger SF's Karsten Hønge.

- Hvad er det dårlige ved, at danskerne selv får lov at stemme om det?

- Det kan man sige en masse gode ting om, men man kan også sige, at Folketinget beslutter mange ting, så det har vi ikke besluttet endnu, siger han.

Det er dyrt

Danmarksdemokraterne - Inger Støjberg puster sig også op over afskaffelsen af store bededag.

- Store bededag skal bevares for enhver pris, siger kirkeordfører Søren Espersen bombastisk.

Men så mudrer det alligevel lidt, når snakken falder på prisen på en folkeafstemning:

- Skal vi så have en folkeafstemning om det?

- Jeg synes, at det vil være en god idé at få det prøvet, hvis det hele falder. Men det er en lang proces, det her, så lad os prøve at køre det på den helt normale måde, siger han og fortsætter:

- Det er et kæmpe apparat til 100 millioner kroner, man sætter i gang med en folkeafstemning, det gør vi helst ikke, siger han.

Ikke klogt

Muligheden for, at blot 60 mandater i Folketinget kan kræve spørgsmålet til folkeafstemning, er tænkt som en demokratisk nødbremse til et mindretal i Folketinget.

Og da den nuværende regering har flertallet alene, så blinker den i neon som oppositionens stærkeste våben.

Men selvom Alternativets Torsten Gejl kalder regeringens bededags-plan for 'dobbelt fake', vil han ikke umiddelbart hive i nødbremsen:

- Det tror jeg ikke er klogt. Det er ikke sådan, at mindretals-paragraffen er tænkt. Der er mange ting, der er pisseirriterende, men paragraffen er ikke brugt i 100 år, siger han.

Helt tavs

De konservatives ordfører, Helle Bonnesen, ville slet ikke udtale sig til Ekstra Bladet. Ikke ét ord sagde hun. Hun hastede bare forbi, da hun fik spørgsmålet om folkeafstemning eller ej.

Hverken Liberal Alliance eller de radikale ville torsdag svare ja eller nej.