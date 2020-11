Folketinget vedtager ny hjælpepakke

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget er fredag blevet enige om en hjælpepakke til en række af dem, der blev ramt af de lokale restriktioner i Nordjylland.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Hjælpepakken går til virksomheder, kultur- og idrætsliv samt udsatte borgere i de syv kommuner, der var ramt af de omfattende restriktioner, fremgår det af pressemeddelelsen.

Den vedtagne hjælpepakke gælder også ved eventuelle fremtidige lokale nedlukninger i stil med dem, der i en periode ramte de nordjyske kommuner.

- Med dagens aftale har vi nu et sikkerhedsnet klar med økonomisk hjælp, hvis der bliver behov for flere lokale nedlukninger i fremtiden. På den måde ved erhvervslivet, at hjælpen er der, hvis restriktionerne skulle ramme, lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup i pressemeddelelsen.

Støtter flere områder

Ud over en række økonomiske håndsrækninger til virksomheder, der har været ramt økonomisk af nedlukningen, er der også afsat midler til at modvirke ensomhed, fordi muligheden for at se venner og familie har været begrænset.

Det omfatter den nye hjælpepakke Hjælp til virksomheder, kultur- og idrætsliv: Kompensation for faste omkostninger: Alle virksomheder i de syv nordjyske kommuner får adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 pct.

Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100 pct. af de faste omkostninger.

Virksomheder med enheder f.eks. butikker både inde og uden for de nedlukkede kommuner kan få kompensation for faste omkostninger til den af butikkerne, der oplever et omsætningstab på 30 pct.

Virksomheder, der er ramt af, at deres medarbejdere ikke kan komme på arbejde, mangler vigtige leverancer eller generelt oplever produktionsnedgang, kan få kompensation. Kompensation til selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere mv.: Alle selvstændige mv. i de syv nordjyske kommuner får adgang til kompensation, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 pct.

Der laves en særskilt kompensationsordning for selvstændige mv. bosat i en af de nedlukkede kommuner, der ikke kan pendle til deres forretning uden for kommunerne.

Der gives kompensation til selvstændige mv. uden for de syv kommuner, hvis de kan sandsynliggøre, at en indtægtsnedgang skyldes restriktionerne. Andet: Der afsættes en pulje på 15 mio. kr. til delvis dækning af virksomhedernes udgifter til betaling af bod og dagbøder mv. i byggesager mv.

For at genstarte turismen styrkes markedsføringen af Nordjylland som destination med 5 mio. kr. Hjælp til udsatte borgere: Der sættes 7,5 mio. kr. af til en ensomhedspulje, der skal modvirke ensomhed blandt borgere i de syv nordjyske kommuner.

Der sættes 1,4 mio. kr. af til uddeling af mad til sårbare familier i de syv nordjyske kommuner. Kilde: Erhvervsministeriet Vis mere Luk

Ud over regeringen har Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative og Alternativet været med til at aftale den nye hjælpepakke.

- De skærpede restriktioner i Nordjylland ramte mange – også idræts-, forenings- og kulturlivet. Vi er rigtig glade for, at vi har kunnet åbne op igen, men regeringen og partierne er selvfølgelig samtidig enige om, at der skal ekstra hjælp til de ramte. Derfor er vi klar med kompensation til dem, der har været ramt – det gælder selvfølgelig også kulturen, siger kulturminister Joy Mogensen i pressemeddelelsen.