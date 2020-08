Folketingets fløje: Flere på pension, tak

I sidste uge var Enhedslisten fast besluttet på at presse regeringen til at fastfryse den stigende pensionsalder ved 68 år.

Det var 'et krav', som partiet ville tage med til regeringen, når der skal forhandles om tidligere pension til folk, der har arbejdet mindst 42 år, når de fylder 61.

Men kravet var ikke ultimativt, understreger partiets politiske ordfører, Pernille Skipper, nu, efter at regeringen tirsdag fremlagde sit pensionsudspil.

Vil være for dumt

I stedet lyder der nu mere forsonende toner.

- Udspillet i sig selv har gode takter. Det rammer nogle af dem, der er meget udsatte, så det glæder vi os til at forhandle om.

- Men det er også lidt tyndt, for der er mennesker, der ikke kan komme med, fordi du opgør det allerede, når man er 61 år, siger hun og peger på, at folk, der er unge i dag, kan se frem til en pensionsalder på op mod 75 år.

- Vil I være med i en aftale, hvis I ikke får stoppet stigningen i den generelle pensionsalder?

- Vi stiller ikke ultimative krav ved de her forhandlinger. Det ville være for dumt at gøre, særligt når vi er enige i udgangspunktet, siger hun.

DF: Rigtig tanke

Heller ikke i den anden side af Folketinget, hos Dansk Folkeparti, er der megen sabelraslen at spore over for Mette Frederiksen.

Her afviser formand Kristian Thulesen Dahl også at komme med ultimative krav.

- Grundlæggende er det en rigtig tanke, at man har lov til at gå lidt før på pension efter mange år på arbejdsmarkedet, siger han.

Han efterlyser dog - ligesom Enhedslisten - at flere kan blive omfattet af ordningen.

- Vi synes, at der er nogle problemer med, hvem der ryger uden for ordningen. Vi tror, at der vil være ganske er mange - for eksempel produktionsuddannelser - som nu i halvandet år har troet, at de var omfattet, men som ikke er med, siger han.

- Så I vil have flere med?

- Vi vil se på, om man kan få flere med. Vi har lavet en seniorpension, der giver folk 19.000 kroner, så vi skal have en diskussion af, om de 13.500 kroner, som regeringen foreslår, er rimeligt.

Fint med ydelse til raske

- Det ligner jo en ydelse til folk, der ikke fejler noget endnu. Hvordan ser du på det?

- Det tror jeg også, at man til en vis grad må sige, at det er. De fleste kommer jo fra andre overførsels-indkomster, men der må man jo også sige, at det er okay efter mange år i arbejde.

- Flere raske mennesker på ydelse lyder ikke som klassisk borgerlig politik?

- Sådan er det i sagens natur med en objektivt baseret rettighed, og det har jeg det sådan set fint med, hvis folk har arbejdet længe i nedslidende jobs, siger Thulesen Dahl.