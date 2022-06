Folketingets formand kritiserer Mette F.

Formanden for Folketinget, Henrik Dam Kristensen (S), retter skarp kritik af sin partifælle, statsminister Mette Frederiksen (S).

Det gør han i et brev til statsministeren på baggrund af antallet af lovforslag, som Mette Frederiksens regering har fremsat efter 1. april.

Det skriver Jyllands-Posten.

1. april fungerer nemlig som en slags bagstopper for fremsættelse af lovforslag, og ifølge Henrik Dam Kristensen tjener den det formål 'at give mulighed for en grundig og kritisk folketingsbehandling af regeringens lovforslag.'

Der bliver rejst hård kritik af Statsministeriet i det udkast af Minkkommissionens rapport, som Weekendavisen er i besiddelse af, der omhandler det forløb, hvor alle landets mink blev aflivet Statsministeren er inde i flere stormvejr i øjeblikket, hvor ministeriet og hende selv står til stærk kritik fra minkkommissionen

38 forslag efter frist

Ifølge brevet fra Folketingets formand har regeringen fremsat 38 lovforslag efter 1. april. Af det tal fremgår dog ikke hastebehandlet lovforslag.

'Overordnet set er det Udvalget for Forretningsordenens opfattelse, at det er utilfredsstillende, hvis det bliver almindeligt, at den nævnte frist overskrides,' står der i brevet fra Henrik Dam Kristensen.

Formandens kritisk ringer også genklang ude i partierne.

Både erhvervsordfører Mette Abildgaard (K) og gruppeformand Peder Hvelplund (EL) kritiserer i artiklen, at regeringen har presset så mange forslag igennem efter fristen.

Men erhvervsordfører for Venstre, Torsten Schack, var manden, der gjorde Udvalget for Forretningsorden opmærksom på de mange lovforslag fra regeringen. Han kalder det for 'hykleri' og 'magtfuldkommenhed'.

Selvmodsigende

Når Torsten Schack kalder det for 'hykleri' og 'magtfuldkommenhed', skal det ses i lyset af, at Mette Frederiksen til Folketingets afslutningsdebat i 2021 sagde følgende:

- Lovmøllen kører for meget og for hurtigt. Der er ikke ordentlig tid til refleksion og til overvejelse, og der står nogle mennesker derude, der er afhængige af vores beslutninger, og de kan ikke følge med ... Jeg synes ikke, vi gør det godt nok lige nu, hverken som regering eller folketing.

- Mindre forhastet lovgivning. Hellere færre og til gengæld bedre gennemarbejdede forslag.

Det er netop den udtalelse, der har fået Schack op i det røde felt.

- Vi kan ikke leve af intentioner. Hun står og siger, at vi skal have ro på tingene – men 12 måneder senere er alle demokratiske spilleregler trådt under fode, siger han til avisen.

I et brev tilbage til Henrik Dam Kristensen, skriver Mette Frederiksen, at hun anerkender, at der har været for mange lovforslag, at fristen er vigtig at overholde, og at hun fremover vil gøre sit 'yderste' for at overholde fristen.