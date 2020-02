Folketingets helikopter-tur giver røde flyveører

Før valget gik alle partier i rød blok ind for, at Folketinget skulle udlede 0,0 gram CO2 i år.

Men både Socialdemokratiet, SF og De Radikale har nu været med til at beslutte, at Folketingsmedlemmer kan få stillet nogle af Forsvarets helikoptere eller et Hercules-fly til rådighed, når de den 16. marts skal en sviptur til Sønderjylland for at markere 100-året for genforeningen.

"Folketinget skal vise vejen til et mere grønt og bæredygtigt Danmark", lød begrundelsen for CO2-neutraliteten fra de røde partier.

Særligt SF's medlem af Folketingets Præsidium, Trine Torp, var oppe på den grønne hest:

- Vi må gøre det, så hurtigt vi overhovedet kan. Når vi er ambitiøse på Danmarks vegne, bør Folketinget gå forrest. Vi skal hver især gøre vores, sagde hun.

Men nu har hun altså nikket til Hercules-turen, mellem Roskilde og Sønderborg, tur-retur.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Trine Torp.

Men partiets miljøordfører, Carl Valentin, bakker ikke op om den luftbårne transport, hvor det eneste grønne element er farven på det militære isenkram.

- Er det den rette transport, Carl Valentin?

- Nu ved jeg ikke helt, hvilke overvejelser man har gjort sig. Men umiddelbart vil jeg da sige, at det ikke er en specielt klima-venlig transportform. Så hvis jeg skal med på den tur, vil jeg komme til Sønderborg på en anden måde.

- Hvad synes du om, at din partifælle er medarrangør?

- Det må jeg hellere vende med hende først. Jeg ved ikke, hvad der ligger til grund for det. Det kan jo være, at det er fordi, det er en meget stor historisk begivenhed.

- Ville det kunne undskylde det?

- Det ved jeg sgu ikke.

- Så tænk dig om, nu vi har hinanden. Ville det kunne undskylde det?

- Nej, det ved jeg sgu ikke, om det kan. Man må jo generelt prøve at indrette sig på en måde, der mindsker vores klimabelastning. Så det mest fornuftige ville jo være at transportere sig i tog eller i bus eller bil, som det lige passer en bedst, siger Carl Valentin.

- Synes du, at denne her tur lever op til jeres ord flotte om at vise vejen for klimavenlig transport i Danmark?

- Nej, det er sgu ikke den mest miljøvenlige transport, det har du fuldstændig ret i. Men det er stadig den vej, SF vil gå. Vi arbejder fortsat på, at Folketinget skal være klima-neutralt.

- Skulle SF ikke have markeret sig som klar modstander af, at man flyver i Hercules-fly, når der går tog på samme rute?

- Det skulle man måske. Men det er selvfølgelig et enkelt tilfælde. Nogle gange er det nødvendigt at flyve.

- Men vel ikke i Hercules-fly?

- Nej, det er ret unødvendigt, siger miljøordføreren.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra De Radikale, der ligeledes sidder i Folketingets Præsidium, som har planlagt turen.

Ifølge Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), er Hercules- eller helikopter-transporten "en pragmatisk løsning", fordi flyene alligevel skal flyve.