Folketingets vagthund: Det virker mærkeligt

Det er en alvorlig sag, at man ikke kan forklare, hvorfor der under Lars Løkke Rasmussen (M) blev udstedt obligationer, der koster Danmark milliarder

Det er ikke hverdagskost, at Folketingets vagthund, Statsrevisorerne, kalder noget 'meget utilfredsstillende'. Men det var, hvad de gjorde i deres beretning om et mystisk obligationssalg under finanskrisen. Obligationerne koster Danmark 1,24 milliarder kroner om året og vil gøre det frem til 2039.

Efter en en dyb granskning af sagen, hvor hemmeligholdte dokumenter pludselig kom for dagens lys, konkluderede Statsrevisorerne, at man ingen 'saglig' grund kan finde til, at Danmark skulle udstede obligationerne og dermed bløde renter for dem i 30 år.

- Statsrevisorerne ser altid med stor alvor på sager, hvor Folketinget ikke har modtaget alle relevante oplysninger. I dette tilfælde har sagen endog den konsekvens, at det koster skatteborgerne over én milliard kroner om året, siger formand for Statsrevisorerne Mette Abildgaard (K) om sagen.

Milliarder i obligationer

Sagen handler om, at Danmark i 2008 - hvor Lars Løkke Rasmussen (M) var finansminister - udstedte for 60 milliarder kroner obligationer. Forklaringen var, at man skulle styrke kronen og sikre dens stabilitet.

Kort efter udstedte Nationalbanken med Lars Løkke Rasmussens godkendelse for 30 milliarder kroner til. Der er dog følge Statsrevisorerne ingen 'saglig' forklaring på, hvorfor de skulle udstedes.

Ud over at pensionskassen ATP gerne ville have dem.

- Finansministeriet har begrundet udvidelsen med, at der fortsat er en kraftig efterspørgsel (herunder fra ATP). Sagen indeholder ikke andre begrundelser for udstedelsen, og der er ingen forklaring på, hvorfor staten har en saglig interesse i at imødekomme efterspørgselsbehovet, skrev Statsrevisorerne.

ATP's lyst til at låne staten penge er nemlig ikke en gyldig grund til, at staten skal gøre det. Og derfor er grunden ikke 'saglig', skriver Statsrevisorerne.

Hemmelig aftale

I 2021 kom en hemmeligholdt aftale mellem ATP og Nationalbanken for dagens lys. Aftalen var, at ATP skulle sælge værdipapirer i euro for at skaffe valuta til Danmark. Til gengæld ville ATP have for 50 milliarder kroner danske statsobligationer med en gavmild rente.

Da de første 60 milliarder var udstedt, havde ATP dog kun fået for 24 milliarder kroner. Og kort efter kommer en ny runde på 30 milliarder kroner altså, som ikke kan 'sagligt' forklares.

- Det virker mærkeligt (at man ikke kan begrunde udstedelsen red.), men vi kan ikke udelukke, at statsobligationerne er udstedt med de bedste intentioner. Det var dog ikke begrundet ordentligt. Ingen kan vide, om Folketinget havde afvist udstedelsen, hvis man havde fået alle relevante oplysninger, siger Mette Abildgaard.

Enhedslistens Frank Aaen anklager Lars Løkke Rasmussen for at have indgået en studehandel med ATP om, at pensionskassen skulle have for 50 milliarder kroner af obligationerne. Og at han derfor fik gennemført den ekstra udstedelse, så aftalen kunne overholdes.

Løkkes lukkede mund

Lars Løkke Rasmussen har ikke ønsket at svare på spørgsmål om sagen over for Ekstra Bladet. Han har i stedet henvist til Finansministeriet.

Ministeriet mener - stik imod Rigsrevisionen og Statsrevisorernes beretning - ikke, at man har påført Danmark en ekstraregning:

- Finansministeriet vurderer ikke, at der er påført de danske borgere ekstra udgifter, og det er der redegjort for på de mange sider, vi har skrevet til Folketinget, og på de møder, der har været med Rigsrevisionen og Statsrevisorerne.

- I efteråret 2008 blev det besluttet at udstede for cirka 90 milliarder kroner i en ny 30-årig statsobligation. Formålet var at styrke den danske krone og dermed sikre fastkurspolitikken.

- I efteråret 2008 frøs de finansielle markeder, og der var risiko for, at det kunne blive dyrt at rejse valuta, hvis der kom pres på kronen. Derfor var der behov for at se på andre muligheder.

Og om aftalen med ATP, der altså blev holdt hemmelig i over 10 år, skriver Finansministeriet:

- Danmarks Nationalbank indgik derfor en forståelse med ATP, som indebar, at ATP ville sælge euroobligationer og modtage euro for salget. ATP ville i stedet købe lange danske statsobligationer.