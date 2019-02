Folketingskandidat om mæslingesmitte: Mindsker risikoen for kræft

Alternativets folketingskandidat Allon Hein Sørensen mener, at det godt kan betale sig at få den meget smitsomme sygdom mæslinger, fordi det mindsker risikoen for allergi og nogle typer af cancer

Lysfølsomhed. Høj feber. Store ømme, hævede lymfeknuder. Rødt udslæt. Mellemørebetændelse, lungebetændelse og diarré.

Livstruende hjernehindebetændelse og blodplademangel.

Det er blot nogle af de symptomer og komplikationer, der er ved sygdommen mæslinger. Læg dertil, at sygdommen ifølge afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra Statens Serum Institut er 'den mest smitsomme sygdom, vi kender'.

Alligevel følte Alternativets folketingskandidat Allon Hein Sørensen sig søndag kaldet til på Twitter at skrive, at smitte med den alvorlige sygdom, der lige nu hærger Europa, kan forebygge både allergi og cancer.

- Børn, der har haft mæslinger og/eller andre børnesygdomme, har mindre chance for at få f.eks. allergi og nogle typer af kræft, fordi disse sygdomme modner og udvikler deres immunsystem, skriver den 46-årige alternative folketingskandidat fra Nordsjællands Storkreds, der som en af sine politiske mærkesager har 'et mere holistisk syn på sundhed'.

Ikke imod vacciner

- Har du videnskab, der bakker det op?

- Jeg linker til ti videnskabelige studier, som underbygger det, jeg siger. Jeg vil dog gerne understrege, at hverken jeg eller Alternativet er imod vacciner. Men jeg synes, at vi skal have hele historien med og huske at oplyse om de bivirkninger, der kan være i forbindelse med vacciner, siger Allon Hein Sørensen til Ekstra Bladet.

I de seneste par år har vi set flere udbrud af mæslinger. I 2018 døde 72 mennesker af mæslinger i Europa, ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO, mens 82.596 blev smittet med sygdommen - det er en stigning på 300 procent i forhold til 2017, og nærmest en eksplosion på 1500 procent i forhold til 2016.

En af årsagerne til den store stigning kan være, at flere forældre fravælger vaccinen til deres børn af frygt for farlige bivirkninger.

Advarer ikke

- Men du er klar over, at flokimmuniteten bliver elimineret, hvis for få bliver vaccineret. Er det ikke meget at gå ud og advare mod en sådan vaccine?

- Det synes jeg heller ikke, at jeg gør. Jeg skriver bare, at der er videnskabelig forskning, som viser, at hvis man får de her børnesygdomme, så er det med til at modne ens immunsystem og vil i nogle tilfælde reducere risikoen for kræft, siger Allon Hein Sørensen, der understreger, at han godt ved, at vacciner hvert år redder rigtig mange liv.

Flokimmunitet overfor mæslinger: Når forældre fravælger en vaccine på deres børns vegne, går det stik imod anbefalinger fra Statens Serum Institut og verdenssundhedsorganisationen (WHO). WHO’s officielle mål er nemlig, at 95 procent af verdens befolkning skal være vaccineret mod mæslinger, fordi det da skaber en såkaldt ’flok-immunitet’. Flok-immunitet betyder ifølge Statens Serum Institut, at tilstrækkeligt mange er vaccinerede, så virus ikke kan cirkulere i befolkningen, og dermed vil de uvaccinerede også blive beskyttet mod smitte. Antallet af vaccinerede i Danmark de seneste 15 år været højest været 92 procent, dog med en stigende tendens for de seneste årgange. - Der er derfor for mange unge voksne, som mangler at blive vaccineret, siger Peter Henrik Andersen og fortsætter: - Derfor er det også glædeligt, at alle voksne danskere, som ikke har haft mæslinger eller er tidligere er vaccineret, fra 1. april sidste år har kunne blive gratis vaccineret mod mæslinger.

- Hvis du går ind for vacciner, hvorfor skriver du så det her?

- For at få det hele med.

- Andre artikler viser så noget andet, og at mæslinger tværtimod smadrer immunforsvaret. Det er også en del af 'det hele'. Har du en kommentar til det?

- De studier, jeg har linket til i mit tweet, handler primært om risiko for at få kræft, og det nævner det, du referer til, ikke noget om. Ergo er der ingen selvmodsigelse der.

Var tæt på at dø

- Du skriver, at du selv fik meningitis som barn efter en vaccination?

- Ja, det er noget, min mor har fortalt mig. Jeg var meget lille og kan derfor ikke huske det, men jeg var ret tæt på at dø. Derfor har jeg stor interesse for emnet.

- Du skriver, at du har men efter det. Hvilke men er det?

- Primært er det koncentrationsbesvær og periodiske problemer med hukommelsen. Jeg havde voldsomme feberkramper dengang. Det er min mor, der har fortalt mig, at lægerne dengang satte sygdomsforløbet i forbindelse med vaccinen.

Ekspert: Det har jeg aldrig hørt om Peter Henrik Andersen er læge og Danmarks førende ekspert i vaccineforebyggelige sygdomme - som mæslinger - ved Statens Serum Institut, og han kender intet som helst til, at der skulle være mindre risiko for cancer eller allergi, hvis man har været ramt af mæslinger. - De videnskabelige undersøgelser, der kunne vise det, har jeg aldrig hørt om, siger Peter Henrik Andersen, der i øvrigt påpeger, at man skal være varsom med at linke til medicinske undersøgelser, hvor man ikke er helt sikker på, hvilke undersøgelser, der er tale om, hvilken metode, der er brugt, samt hvilke tidsskrifter, de er bragt i. - Kan det gavne noget at få mæslinger? - Ikke ud over, at man så ikke kan få det mere. Ellers kender jeg ikke til noget, det kunne gavne. Ekstremt sjælden bivirkning

- Allon Hein Sørensen siger, at han selv fik meningitis som følge af en vaccine. Kan han have fået det? - Det har været rapporteret ekstremt sjældent i forhold til mæslingevaccinen. Det er måske en ud af million, og selv i de tilfælde har været vanskeligt at afgøre, om det hang sammen med vaccinen, forklarer afdelingslægen. - Så den risiko - hvis den er der - er ekstremt, ekstremt lille. - Hvordan forholder det sig i forhold til allergi? - Der er lavet en hel del danske undersøgelser, der viser, at der ikke er nogen øget risiko for allergi i forbindelse med børnevaccinerne.