Folketingsmedlem bryder isen: - Løkke og Jensen må trække sig

Venstres nyvalgte folketingsmedlem, Carsten Kissmeyer, opfordrer nu som det første folketingsmedlem Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen.

- Det er en tung melding, og jeg deler faktisk analysen, siger Carsten Kissmeyer til Politiken om udmeldingen fra Venstre Midtjylland.

Han mener, at begge bør trække sig omgående.

- Ja, det gør jeg, for jeg synes, at tingene er kørt i hårdknude, siger Carsten Kissmeyer.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger overvejer en række andre folketingsmedlemmer også at melde ud, at de to ledende skikkelser bør trække sig.

Endnu er Kissmeyer dog den eneste.

Løkke afviser pure: Nægter at trække sig