Folketingsmedlem på TikTok: Rækker fuck til Pia K.

I en TikTok-video rækker Rosa Lund to fuckfingre til '"nogen" der vil forbyde kebab på stadion'. Rosa Lund afviser ikke, at hun mener Pia Kjærsgaard. - Selvfølgelig er det mig hun hentyder til, griner Pia K.

I en TikTok-video rækker Rosa Lund to fuckfingre til 'nogen' der vil forbyde kebab på stadion'. Rosa Lund afviser ikke, at hun mener Pia Kjærsgaard. - Selvfølgelig er det mig hun hentyder til, griner Pia K.

- Selvfølgelig er det mig hun hentyder til.

Pia Kjærsgaard er ikke i tvivl om, at det er hende som Enhedslistens folketingsmedlem Rosa Lund giver to fingre i en video på TikTok.

'Når "nogen" vil forbyde kebab på stadion', står der på videoen der er prydet af popmusik og et ansigtsfilter der giver skinnende øjne og større læber.

'Barnligt, ha ha'

Pia Kjærsgaard gætter på, at denne "nogen" må være DF's partimoder selv, der i sidste uge kaldte det for 'et knæfald for islam', at der til en pokalkamp blev serveret kebab på Ceres Park i Århus da AGF tog imod dansk-tyrker klubben Vatanspor.

- Det skulle Rosa da bare have sagt ligeud i stedet for at være så barnlig, ha ha.

Hun tager det dog med et smil, at Enhedslistens næstformand i folketingsgruppen tilsyneladende 'rækker fuck' til hende i en offentlig video.

Annonce:

- De der ikke vil se det i øjnene, og ikke vil forstå at det er et af mange problemer ved parallelsamfund og mislykket integration, må lave lige så mange fjollede film og håndtegn de vil. Det rører mig ikke, forsikrer hun Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rosa Lund sammen med Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Op til fri fortolkning

Da Ekstra Bladet får fat i Rosa Lund vil hun ikke afvise, at det er Pia Kjærsgaard der menes i videoen. I stedet puster hun til mystikken.

'Det er op til fri fortolkning', skriver hun i en SMS.

Adspurgt, om det så er en korrekt tolkning, at DF mener, at det er Pia Kjærsgaard der er 'nogen', gentager hun det mystiske svar.

'Som sagt er det op til fri fortolkning'.

Pia Kjærsgaard besøger Ceres Arena efter kritik af at der sælges kebab til tilskuerne ved pokalkampen mellem den tyrkisk-danske fodboldklub Vatanspor og AGF torsdag den 1. september 2022. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Så på - uden kebab

Pia Kjærsgaard brugte sin torsdag aften på Ceres Park i Aarhus, hvor AGF spillede pokalkamp mod Vatanspor fra Jyllandsserien.

Vatanspor, der blev stiftet i 1989 af en gruppe unge med tyrkisk baggrund og har hjemme i Aarhus-forstaden Brabrand, havde overdraget hjemmebanefordelen til AGF, men de skulle have lov til at tage deres egen kebabbod med.

Det fik de, og det afstedkom kritik fra DF-koryfæet, der kaldte det et knæfald for Islam.

Annonce:

Det fik Vatanspor til at invitere hende til kampen - og den invitation tog hun imod.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Piger i folkeskolen skal smide tørklædet, mener en ny kommission. Nu viser det sig, at flere af medlemmerne slet ikke mener det. Hør mere i ugens 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app