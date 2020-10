Folketingsmedlem smittet med corona

Bjørn Brandenborg (S) kommer ikke til at deltage i åbningen af Folketinget om fire dage, da han er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Det bekræfter det socialdemokratiske folketingsmedlem på Facebook.

I en statusopdatering skriver forsknings- og uddannelsesordføreren, at han onsdag morgen oplevede milde symptomer på den frygtede sygdom.

'(...) lidt snotnæse og kriller i halsen. Jeg tog ingen chancer, så jeg tog hjem og arbejdede derfra. I dag har jeg fået svar på min test, og den er positiv,' skriver han.

Ekstra Bladet har i løbet af fredag forsøgt at få fat i Bjørn Brandenborg vedrørende coronasmitten. Han har ikke ønsket at tale med Ekstra Bladet.

I sin Facebook-opdatering skriver han blandt andet hvorfor.

'Jeg er i løbet af dagen blevet kontaktet af flere medier, der mener, at det er en stor historie. Det synes jeg nu ikke. Derfor har jeg sagt nej til at stille op til interview. De sidste par måneder er tusindvis af danskere blevet ramt af corona. Nogle har betalt den allerhøjeste pris. Jeg er derimod ved godt mod, og jeg skal 7-9-13 bare være hjemme et par dage, inden jeg er i fuld vigør igen.'

Ifølge socialdemokraten har han været i kontakt med de personer, han indtil han blev bekræftet smittet har været i kontakt med.

Det er ikke nævnt hvilke personer, Bjørn Brandenborg har været i nærkontakt med på Christiansborg.

Gruppemøde med 40 folketingsmedlemmer

Gruppeformanden for Socialdemokratiet, Flemming Møller Mortensen, bekræfter over for Ekstra Bladet, at Bjørn Brandenborg var til møde i folketingsgruppen tirsdag.

Mette Frederiksen var ifølge Flemming Møller Mortensen blandt de omkring 40 folketingsmedlemmer, der deltog ved mødet.

- Personalet er blevet orienteret, og de følger jo så de helt almindelige anbefalinger og retningslinjer. Hvis nogle udviser symptomer eller får en mistanke om det, så handler vi efter retningslinjerne, siger han.

Der blev ifølge gruppeformanden holdt afstand og afsprittet ved tirsdagens møde.

Bjørn Brandenborg har ifølge gruppeformanden taget kontakt til to personer, som han har været i nærkontakt med. Det oplyses ikke, om de to personer deltog ved gruppemødet.