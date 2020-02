Folketingsmedlem taget på røven: Partisekretær undskylder

En usædvanlig sexchikanesag har ramt det grønlandske parti Siumut.

Nu erkender den nu tidligere partisekretær, Mikael Petersen, at han har klappet kvindelige kolleger bagi.

- Ja. Men hvis jeg har overskredet en grænse, så er der en stor undskyldning fra min side, siger Mikael Petersen til Ekstra Bladet.

Mikael Petersen blev fritstillet fra sin post tidligere på ugen, efter ti kvinder fra partiet i et brev til partiledelsen har fortalt om hans upassende opførsel over for dem.

Forrest i rækken af kvinder, som har følt sig krænket af Mikael Petersen, står folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam, som på Facebook fortæller om sine oplevelser på det mandsdominerede partikontor i Nuuk.

Hun skriver, at Mikael Petersen snusede hende i nakken og 'tog hende på røven', da hun var blot 17 år gammel.

Aki-Matilda Høegh-Dam er i dag 23 år gammel.

Ødelægge mit liv

Frygt for den magtfulde partisekretær er årsagen til, at hun ikke tidligere har stillet sig frem, skriver hun i opslaget, som er forfattet på grønlandsk. Her er det oversat af Grønlands radio, KNR.

'Jeg har selv haft ubehagelige oplevelser med Siumuts partisekretær. På grund af angst kunne jeg ikke sige noget længe. Jeg hører jo ofte, at han har så stor magt og nyder så meget respekt, at der ikke ville være nogen, der tror på mig, og at han ville ødelægge mit liv, hvis jeg sagde noget,' skriver hun.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med Aki-Matilda Høegh-Dam om de alvorlige anklager.

Undskyld til dem allesammen

Mikael Petersen har været aktiv i Siumut siden 1982-83. Da Ekstra Bladet taler med med ham over telefonen fra Nuuk forsøger han først at bagatellisere kvindernes oplevelser.

- Når man er flere folk i et rum, så kan det godt være, at man opmuntrer hinanden, siger han lørdag morgen grønlandsk tid.

- Aki-Matilda Høegh-Dam fortæller, du både har klappet hende i numsen og nusset hende i øret?

- Altså det sker, at man opmuntrer andre folk i det samme rum. Det var ikke min hensigt at gøre noget unødigt. Det er sådan nogle reaktioner. Altså opmuntring. Det er meningen med det, siger Mikael Petersen.

Mikael Petersen fotograferet i sit hjem i Nuuk tidligere på ugen. Foto: Jørgen Schultz-Nielsen

- Opmuntre hinanden med et klap i numsen?

- Ja klap. Hensigten er ikke sexchikane.

- Men man må jo ikke klappe kvinder i numsen?

- Jeg har overskredet grænsen uden at tænke over det.

- Tror du ikke, det handler om, at du har en anden grænse end Aki og de andre kvinder?

- Hvis jeg har overskredet grænsen, så ønsker jeg at undskylde. Det har aldrig været min hensigt at begå sexchikane.

- Så ingen sexchikane, men det kan godt være, at der har været et klap i numsen?

- Ja. Men hvis jeg har overskredet en grænse, så er der en stor undskyldning fra min side.

- Nu siger du undskyld til mig og Ekstra Bladets læsere. Skulle du ikke i stedet sige undskyld til de kvinder, det er gået ud over?

- Jeg skal forholde mig til min advokat.

- Du skal forholde dig til din advokat?

- Ja, jeg har lige sagt noget til dig.

- Ja, det har du jo. Så er det måske også bedre at sige det til kvinderne, det vedrører.

- Altså, hvis jeg har overskredet deres grænser, så siger jeg selvfølgelig undskyld.

- Nu siger du 'hvis', men samtidig erkender du jo, at have klappen nogen i numsen.

- Ja, ja.

- Så er der noget jo noget at sige undskyld for?

- Jeg siger undskyld til dem allesammen.

- Du er 62 år?

- Jo.

- Aki-Matilda Høegh-Dam fortæller, at dengang du klappede hende i numsen, der var hun ikke engang fyldt 20 år.

- Det kan jeg ikke huske

- Det fortæller hun. Og du siger, det nok er rigtigt nok.

- Det kan godt være. Det husker jeg ikke.

- Har du været fuld, når de her ting er sket?

- Jeg har aldrig været fuld på arbejde. Og jeg drikker ikke ret meget i min fritid som mine kolleger.

- Kan du genkende, at stemningen på partikontoret har været meget mandsdomineret?

- Ja, det har den været. Men vi har altid ønsket flere kvinder i partiet.

- Bærer du som partisekretær ikke et særligt ansvar for, at arbejdsmiljøet har været sådan?

- Jeg arbejder hårdt hele tiden. Der er hele tiden tryk på.

- Når man er chef skal man gå foran med et godt eksempel. Når chefen selv klapper unge kvinder bagi, så er det måske lidt svært for de andre at forstå, at det skal de ikke gøre.

- Det er en fejl, jeg har begået, siger Mikael Petersen, og tilføjer kort efter:

- Du forstår ikke vores kultur.

- Hvad har det med jeres kultur at gøre?

- Jeg siger ikke mere, slutter Mikael Petersen.

Efter interviewet ringer Mikael Petersens danske advokat, Torben Koch, til Ekstra Bladet.

Han oplyser, at der ikke er indgivet politianmeldelse mod hans klient.