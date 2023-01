Folketingsmedlem tilbudt 'Ex on the beach' og 'Paradise': - Pænt nej tak!

Helena Andresen (LA) sidder i den varme stol, når Ekstra Bladet forsøger at komme tættere på de nye folketingspolitikere. Her hører vi, hvem Liberal Alliances 'Mommy' er og hvilket realityprogram, hun helst vil deltage i

Den nyvalgte MF'er Helena Artmann fra Liberal Alliance er både blevet tilbudt at være med i Paradise og Ex on the Beach, afslører hun overfor Ekstra Bladet

Det er ikke ligefrem eks-kærester og breezer-fester, der fylder mest i arbejdsdagen for 21-årige Helena Artmann (LA), der er nyvalgt folketingsmedlem.

Men det er ikke fordi, hun ikke har fået tilbuddet.

- Jeg er både blevet tilbudt at være med i Paradise og Ex on the Beach,' fortæller hun til Ekstra Bladet.

I stedet er hun nu yngstemedlem i Folketinget.

- Pænt nej tak!

Den unge politiker var nemlig ikke i tvivl om, hvorvidt hun skulle gå reality-vejen.

- Det blev et pænt nej tak!

Artmann er dog ikke helt afvisende overfor at medvirke i andre tv-formater.

Hvis hun selv kunne vælge, vil hun gerne deltage i programmerne 'Jaget vildt' og 'Stormester'.

Tilbud efter politisk ansigt

Umiddelbart hænger reality-programmer og politik ikke sammen, men det har ikke afholdt folkene bag 'Paradise', for at kontakte hende.

Hun afslører nemlig, at det ene tilbud kom efter, at hun blev politisk kendt.

Annonce:

- Jeg blev tilbudt Ex on the Beach inden, jeg blev politisk kendt, og Paradise efter jeg blev det, siger hun.

Hvis Helena Artmann havde sagt ja til tilbuddene, havde hun ikke været den eneste reality-stjerne på borgen. Eksempelvis har den nyslåede udenrigsminister, Lars Løkke, været med i programmet 'Over Atlanten'.

Og seerne kunne blot tage sig til hovedet, da eksperterne måtte give op, da Katrine Daugaard fra Liberal Alliance var med i Luksusfælden.

Morten Messerschmidt har heller ikke kunne dy sig for tv-kameraernes skær, da han 2003 deltog i Big Brother.