Folketingsmedlemmer: - Løkke og Jensen må trække sig

Flere af Venstres folketingsmedlemmer opfordrer nu formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen til at trække sig fra deres poster.

Venstres nyvalgte folketingsmedlem Carsten Kissmeyer var først ude med opfordringen:

- Det er en tung melding, og jeg deler faktisk analysen, siger Carsten Kissmeyer til Politiken om udmeldingen fra Venstre Midtjylland.

Han mener, at begge bør trække sig omgående.

- Ja, det gør jeg, for jeg synes, at tingene er kørt i hårdknude, siger Carsten Kissmeyer.

Siden har flere af Venstres folketingsmedlemmer fulgt trop. Meldingerne kommer, efter at partiets hovedbestyrelsesmedlemmer fra Region Midtjylland har opfordret Løkke og Kristian Jensen til at trække sig.

Skal lytte

Miljøordfører Jacob Jensen opfordrer formandskabet til at lytte til det kritiske bagland:

'Jeg synes, at vores formand og næstformand skal lytte til og tage bestik af, hvad Venstres bagland kommer med af meldinger fra møder rundt om i landet i disse dage. På Sjælland, som er mit bagland, holdes et møde i morgen blandt hovedbestyrelsesmedlemmerne, som er Venstres medlemmers repræsentanter i partiets ledelse. Og dem har jeg tænkt mig at lytte til, hvilket jeg også opfordrer formandskabet til at gøre,' lyder det i en kommentar til Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Jacob Jensens bagland på Sjælland for nylig afholdt et telefonmøde, hvor der tegnede sig et klart flertal for, at Løkke og Jensen bør trække sig.

Krise i øjeblikket

Ifølge Nordjyske udtrykker folketingsmedlemmet Preben Bang Henriksen også mistillid til Lars Løkke og Kristian Jensen.

- Venstre er desværre i krise for øjeblikket, og jeg priser mig lykkelig for, at folketingsarbejdet endnu ikke er gået i gang. Når jeg møder vælgere og tillidsfolk, spørger man 'hvad har I gang i'? - der er desværre ingen, der spørger til vor politik, siger han til avisen.

Løkke bliver

Trods opfordringerne om at trække sig har Løkke dog ikke planer om at skulle nogen steder. Det slog han fast oven på meldingen fra Venstre-folkene i Region Midtjylland.

- Jeg synes, det er en forkert og forhastet beslutning, som jeg ikke deler, og derfor vil jeg fortsat søge opbakning hos de 850 delegerede, der er ved Venstres landsmøde, sagde Lars Løkke Rasmussen til DR.

Ifølge TV2 ønsker Kristian Jensen ikke at udtale sig.

Løkke afviser pure: Nægter at trække sig