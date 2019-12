Folketingspolitiker sygemeldt

- At træde ind på Christiansborg igen er lidt som at komme hjem, siger Alex Ahrendtsens stedfortræder

Dansk Folkepartis skole-, idræts-, medie- og kulturordfører, Alex Ahrendtsen, er sygemeldt med stress.

Han har siden 3. december været erstattet af Pernille Bendixen i Folketinget.

Bendixen blev valgt til Folketinget i 2015, men opnåede ligesom mange af hendes partifæller ikke genvalg ved det seneste folketingsvalg.

Nu får hun comeback som førstesuppleant til Ahrendtsen.

- Det har jeg det lidt blandet med. At træde ind på Christiansborg igen er lidt som at komme hjem. Omvendt ved jeg, at det er for en kortere periode uden at vide, om den kommer til at række længere end 15. januar, siger Pernille Bendixen til Fyens.dk.

Nyt område

De fire år Pernille Bendixen var i Folketinget, var hun partiets børneordfører.

- Så hele kulturområdet er meget nyt for mig, siger hun til mediet.

Alex Ahrendtsen har blandt andet markeret sig ved at ville have den forhenværende kulturminister Mette Bock i krig med Tyskland, fordi landet hævdede at have opfundet håndbold.

Alex Ahrendtsen ønsker ikke at kommentere sygemeldingen overfor Fyens.dk, da han har brug for ro. Ekstra Bladet har derfor heller ikke kontaktet politikeren i forbindelse med denne artikel.

