For dumt, Vermund

Valgkampen er i fuld gang. Ikke bare med plakater – men hård infight. S og V slås om, hvem der er mest løgnagtig på Trump-måden. SF har opsagt folkeskoleforliget.

Venstre støtter nu ’Arne-pensionen’. Konservative vil ikke længere skære i den offentlige sektor, men øge den. De radikale gentager truslen om at vælte regeringen i oktober. Hvis ingen skulle have hørt det før ferien.

De første meningsmålinger er kommet, og de viser, at valget bliver en gyser. De to blokke ligger helt lige. På den røde side er især S noget svækket, og de små grønne er ude af landskabet. På den blå side står K stadig stærkt, men V fører dog.

DF slås omkring spærregrænsen, og Støjberg står til 15-20 mandater, mens Nye Borgerlige taber land. Løkke får ikke noget stort valg, men muligvis de afgørende mandater.

Set i det lys er det måske forståeligt, at Nye Borgerliges hårdtslående partileder, Pernille Vermund, nu går til frontalangreb på Inger Støjberg.

I Politiken lørdag angreb Vermund nemlig Danmarksdemokraternes partileder for at være en utroværdig hykler og for falsk markedsføring.

’Hvis man går og taler om eliten, og man ikke erkender, at når vi sidder i Folketinget, så er man en del af eliten, så er man en del af de fine saloner. Sådan er det. Alt andet er hykleri’, siger Vermund med direkte adresse til Støjbergs kampagne mod københavneri, fine saloner og den kloge elite, som befinder sig verdensfjernt fra Støjbergs jævne, arbejdsomme, snusfornuftige jyske vælgere.

Vermund trækker også Støjbergs synderegister op: Hun gjorde intet for at hale Danmark ud af de konventioner, som forpligter os på udlændingeområdet. Stramningerne var småting. Hun gjorde jo bare, som den slappe Lars Løkke befalede.

Angreb fra NB-lederen er personligt og hårdt og en gentagelse af samme kampagne, hun ved sidste valg kørte mod DF og især den daværende partileder, Kristian Thulesen Dahl.

Det havde Pernille Vermund en del held med. Da hun gik hårdt til Tulle og kritiserede ham for ikke at have væltet regeringen, blandt andet da Løkke tilsluttede sig FN’s Marrakesh-aftale om emigration, gjorde det tydeligt ondt på DF.

Det er samme taktik Vermund nu bruger mod Støjberg. Krigen mod DF er lagt til side.

Til gengæld har Danmarksdemokraterne hugget sig ind på NB’s vælgerkorps.

I den seneste Epinion-måling står Nye Borgerlige til bare otte mandater og Støjberg til 20. Indtil Danmarksdemokraterne blev dannet, lignede NB et parti, der stod til massiv fremgang.

Men er Pernille Vermunds verbalangreb på Inger Støjberg særlig klogt?

Nej. Jeg synes, at det er for dumt og gennemskueligt. Enhver kan jo se, at Pernille Vermund med dårlige målinger som baggrund nu forsøger at skabe usikkerhed om Støjbergs troværdighed med det sigte at hale frafaldne NB-vælgere tilbage.

Angrebet er utroværdigt , fordi Pernille Vermund jo i måneder kæmpede for Inger Støjberg i Rigsretssagen. Der blev samlet penge ind, indrykket annoncer, og Vermund tilbød nærmest at bære Støjberg ind på en guldstol, hvis hun ville skifte til NB.

Og nu er samme heltinde altså blevet utroværdig og en hykler. Det hænger ikke sammen.

Andet problem er , at Vermund med sit frontalangreb dokumenterer, hvor løs den blå blok er i fugerne. Hvordan skal et samarbejde i en blå blok fungere, når man starter med personangreb, allerede inden valget er udskrevet?

Inger Støjberg har meget fornuftigt undladt at svare. Men det kommer hun til allerede samme aften, som valget er udskrevet, og partilederne skal duellere i tv.

Indtil nu har Pernille Vermund trods meningsmålingerne overhånd. Hun leder et parti med fuld bemanding på kandidat- og tillidsmandsposter. En rimelig professionel organisation. En folketingsgruppe. Og først og fremmest en politik at gå til valg på.

Foreløbig mangler Støjberg det hele. Ingen kandidater udover sig selv og Peter Skaarup. Ingen politik udover to punkter om Arne-pension og politiforlig. Og så noget om at være pragmatiske og snusfornuftige. Det kan enhver jo komme og sige.

Vermunds angreb vidner også om noget andet – nemlig at valgkampen bliver hård, personlig og beskidt.

Men der kommer også politik på bordet. Regeringen er ved at gøre klar med sin 2030-plan, som ikke bare er en fremskrivning af den økonomiske situation, men som også vil rumme Socialdemokratiets prioriteringer de næste år. Altså et klart valgoplæg.

Også de blå partier må formodes at lægge noget frem. Man kan hidtil ikke beskylde Ellemann og Pape for at have overlæsset vælgerne med visioner eller konkrete udspil til, hvad de vil bruge en eventuel regeringsmagt til.

Så indtil videre står Vermund for underholdningen, som den første blå leder, der er gået i kødet på Inger Støjberg. Så let skal det altså heller ikke være at hente 20 mandater i målingerne.



