For dyrt: Politikeres orlov kan ikke gælde alle

Folketingspolitikere kan melde sig syg uden dokumentation frem til næste valg med fuld løn. Den ret skal alle ikke have, mener partier

Forestil dig en verden, hvor du kan melde dig syg, indtil der engang er folketingsvalg. Uden at dokumentere noget, og uden at blive indkaldt til samtaler efter behandlingstilbud.

Det må desværre blive ved forestillingen, for det kommer ikke til at ske.

For selvom de 179 medlemmer af Folketinget nyder godt af de vilkår, så skal reglerne ikke gælde for den øvrige befolkning, mener flere partier.

For dyrt

Hvis almindelige danskere bliver syge, kan arbejdsgiverne altid kræve en lægeerklæring.

Man indkaldes også til samtaler med kommunen efter otte uger, man skal deltage i behandlingstilbud, og man kan opsiges med en måneds varsel efter 120 dages sygdom.

Kort sagt: langt mindre gunstige regler end folketings-politikerne.

Ekstra Bladet har spurgt Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og de Radikale, om den brede befolkningen skal have samme rettigheder som dem.

Men det ligner et nej tak.

Det er for dyrt, påpeger de Konservative i et interview, som du kan se øverst i artiklen.

De Radikale er heller ikke positivt stemt for forslaget, mens Venstre ikke har nogen kommentarer.

Og Socialdemokratiets kommentar ligner noget, som kun kan afkodes af de mest trænede spåkone-kredse:

'Vi kommer til at drøfte disse forhold omkring folketingspolitikerne og deres sygeorlov i Folketinget. Jeg ved ikke, hvor det ender nu, men jeg forventer at få nogle gode drøftelser om det, skriver S-gruppeformand Leif Lahn Jensen i en sms.

Ændret for andre

Folketingets partier skulle sidste år have taget stilling til lands-politikernes løn- og arbejdsvilkår.

Det skete ikke med henvisning til, at der er for travlt med at håndtere corona.

Der har dog - trods corona - været tid til at bringe lokal-politikernes syge-vilkår mere i samklang med den øvrige befolkning.