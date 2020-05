For første gang: Afslører corona-dødstal på intensiv

Langt de fleste corona-patienter på Hvidovre Hospitals intensiv-afdeling har ikke overlevet.

Ledende overlæge Claus Lund fortæller nu, at blandt de omkring 35 patienter med Covid-19, der har været indlagt på afdelingen, er blot syv udskrevet i live. Det giver en dødelighedsprocent på 80.

Afdelingen har haft klart de fleste respirator-patienter herhjemme med Covid-19, forklarer Claus Lund. Det er i dette lys, den høje dødelighed skal ses.

- Man kan blive alvorligt syg af Covid-19, og hvis man ender i respirator, så er det desværre sådan, det ofte går, siger han.

- De, der bliver så syge, adskiller sig fra de resterende 95 procent af befolkningen, som er smittet med corona-virus. Vi er forundrede over, at nogen bliver så syge. Vi ved simpelthen ikke, hvad der gør, at det forholder sig sådan, bortset fra at patienterne tilhører de risikogrupper, vi allerede kender. Men de, der kommer i respirator, er dødeligt syge.

Han fortsætter:

- Vi har patienter liggende på femte og sjette uge. Så nogen ligger her i meget lang tid, og kun få af dem bliver raske.

Allerdårligste patienter

Claus Lund forklarer, at intensiv-afdelingen på Hvidovre Hospital modtager nogle af de allerdårligste Covid-patienter, hvilket er dem, der skal i respirator. Derfor er dødeligheden også højere på hospitalets intensiv-afdeling end mange andre steder.

Nye tal fra Region Hovedstaden bekræfter dette. Disse viser, at 37 procent af Covid-patienterne, der har været i intensiv-behandling i hele regionen, er døde. Tallene er indsamlet i perioden 1. marts til 3. maj.

Det er første gang, der er tal fremme om dødeligheden blandt intensiv-patienter med Covid-19.

Ond cirkel

Ifølge Claus Lund har intensiv-patienterne på Hvidovre Hospital eksempelvis også lidt af lungesygdomme, overvægt, sukkersyge eller hjerte- karsygdommen. Typisk har patienterne været fra 50- 60 år og opefter.

Når de kommer i respirator, udvikler det sig ofte til et meget ubehageligt forløb, forklarer Claus Lund.

- I starten er det kun lungerne, der svigter, men når vi begynder at respiratorbehandle dem, så begynder de andre organer ofte også at svigte. Det er ofte en ond cirkel, som intensiv-patienterne kommer ind i, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet

Intensiv-afdelingen på Hvidovre Hospital behandler Covid-patienter i respirator. Mange af dem er dødeligt syge. Foto: Claus Lund/Hvidovre Hospital

Meget hårdt

Den høje dødelighed blandt patienterne sætter sine markante spor hos medarbejderne på Hvidovre Hospitals intensiv-afdeling.

- Det kan være meget hårdt for mine kolleger på afdelingen. Som intensiv-sygeplejersker -og læger er vi vant til, at mange patienter er meget syge, og mange dør. Det hører med til det arbejdsområde. Men her er det anderledes, fordi det er en sygdom, vi ikke kendte i forvejen - og fortsat ikke kender til bunds, siger Claus Lund.

- Det gør det også svært, at en del af personalet ikke er vant til at passe intensiv-patienter, fordi de er er lånt fra andre afdelinger. De er slet ikke vant til, at patienter dør i det tempo, tilføjer han.

Reddet af nedlukning

- Kan du se lys for enden ad tunnelen?

- Både ja og nej. Når jeg siger nej, så er det fordi, vi stadig ikke har en behandling. Så den tunnel er lang. Og spørgsmålet er, om vi ikke når at blive overhalet af en vaccine forinden.

- Men det, som har reddet os, er nedlukningen af samfundet. Den har jo ikke hjulpet den enkelte, der ligger i respirator, men den har i hvert fald reduceret antallet. Ellers kunne det være løbet rigtig løbsk, siger Claus Lund.