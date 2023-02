For første gang: Premierminister i parade

World Pride Festival for LGBTQIA+-personer indledes fredag i Sydney, og et af festivalens højdepunkter - den store Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras-parade - vil for første gang blive med aktiv deltagelse af en siddende premierminister.

Anthony Albanese, der siden maj sidste år har været Australiens premierminister, har nemlig planer om at gå med i paraden 25. februar.

Det meddelte han sidste uge til den officielle åbning af den nye Pride Square i bydelen Newtown i Sydney.

- Jeg kommer til at blive den første premierminister, der ikke blot ser Mardi Gras-paraden, men også går med, sagde han ifølge mediet The Guardian.

Også Penny Wong, der er landets udenrigsminister og den første åbent homoseksuelle kvinde i landets parlament, vil gå med i paraden.

Den politiske deltagelse fra allerøverste niveau i paraden ses som et tegn på den udvikling, Australien har været igennem på området.

Den allerførste Mardi Gras-parade i Australien i 1978 endte med flere anholdelser, da politiet slog hårdt ned på deltagere i paraden. Deltagerne var på fredelig vis gået ud af det område, de havde tilladelse til, skriver BBC.

- Jeg husker skraldespande, der blev kastet op i luften, og folk der blev trukket i håret og armene og hevet ind i politibiler, siger Frank Howarth, som var studerende dengang og gik med i paraden, til det britiske medie.

Han glæder sig nu over, at det er nået dertil, at også en siddende premierminister kan gå med i paraden.

Sydney venter i alt over 500.000 deltagere i World Pride Festival, og en række tiltag skal gøre opmærksom på sagen. Festivalen ventes også at trække tusindvis af internationale besøgende til byen.

Fredag aften lokal tid lyses Operahuset op Progress Pride-flagets farver for at markere begyndelsen på festivalen.

Derudover har en ti meter lang model af en hvidhaj tiltrukket sig opmærksomhed på sociale medier som et overraskende symbol på festivalen.

Hajen pryder et af Sydneys travleste vejkryds og er blevet iklædt en regnbuefarvet svømmedragt til stor morskab for folk på sociale medier. Hajen har endda fået sin egen Instagram-profil.

Frank Howarth - som i øvrigt er tidligere direktør for Australian Museum, hvor hajen er udstillet udenfor - forklarer til BBC, at han ser hajen som et sjovt tiltag. Derudover mener han, at den slags symboler, som folk tager godt imod, er et tegn på en stigende accept i befolkningen.

Malcolm Turnbull var i 2016 den første australske premierminister, der var til stede ved paraden. Men han gik ikke med i den.