For rødt: Radikale afviser en S-SF-regering

Radikale Venstre vil gerne have en ny parlamentarisk virkelighed efter næste valg. En virkelighed uden en etpartiregering, som den vi har nu.

Men ikke alle konstellationer kan komme på tale, siger de radikales Martin Lidegaard i Ekstra Bladets podcast 'Ingen kommentarer'.

Om muligheden for at lave en regering bestående af Socialdemokratiet og SF, og dermed en flertpartiregering, falder svaret prompte.

- Det er svært at se. For det ene er, at vi ikke vil have en etpartiregering. Det andet er, at vi gerne vil hen over midten. Det der par er nok lidt for rødt til, at vi vil synes, det der er en god idé.

Trækker ikke støtten

Og selvom historien viser, at Danmark af mange omgange har haft etpartiregeringer, og at Radikale Venstre selv besluttede sig for at støtte en sådan ved sidste valg, er de altså blevet trætte af Mette Frederiksen og hendes socialdemokratiske hold.

- Der er en utilfredshed med den måde, regeringen har kørt på de sidste toogethalvt år, siger Martin Lidegaard i 'Ingen kommentarer'.

Her nævner han minksagen og den måde, der er blevet truffet beslutninger på hos regeringen.

- Men hvorfor har I ikke bare trukket støtten?

- Lige nu mangler vi et godt alternativ. Og det prøver vi nu at få etableret med de her udmeldinger. Det her er jo ikke en trussel. Det er netop ikke en trussel om, at vi vælter dem i morgen. Det er en konstatering af, at når vi har haft næste folketingsvalg, så støtter vi ikke en etpartiregering.

Komiske Ali

Diskussionen om en ny, kommende regering er opstået, efter de radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, først i Berlingske kalder den nuværende 'egenrådig' og 'magtfuldkommen', og senest i et interview med Politiken udelukker at støtte en etpartiregering efter et valg, samt ønsket om et samarbejde hen over midten.

Et ønske, som ikke mange partier deler.

- Vi, eller jeg, gør det, med kæmpe risiko for at ende som Komiske Ali, fordi ingen andre vil, siger Martin Lidegaard.

I interviewet nævner hun konstellationer som SF og Konservative eller Venstre og Socialdemokratiet som eksempler.

- Der er vel næppe to partier i det danske folketing, der ligner hinanden mere end socialdemokraterne og Venstre efterhånden. Og den eneste grund til, i vores optik, at man ikke vil, er fordi man slås om statsministertaburetten, uddyber Martin Lidegaard i podcasten.

Hør hele interviewet i dagens afsnit af 'Ingen kommentarer'