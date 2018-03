For stor til Ballerup: Mette F. flytter til Aalborg

Kære ven,

For snart 20 år siden blev jeg opstillet som jeres folketingskandidat i Ballerup-kredsen. Jeg var en ung kvinde i starten af 20’erne. Socialdemokrat med stort S. Engageret og måske knap så nuanceret som i dag.

Helle Degn sluttede som kandidat. Jeg blev opstillet. Dengang var jeg ny, ung, uerfaren og ukendt. I troede på mig.

I kørte mig rundt i de forskellige boligområder, så jeg lærte forskellen på Vængerne og Grantoften. Vi stemte dørklokker. Ringede på mere end 10.000 døre på det første år. Hanne og Erik smurte leverpostejmadder til mig i Måløv, og jeg gik i politikerlære hos vores daværende borgmester i Ballerup, Ove Dalsgaard. J

eg blev valgt til Folketinget i 2001. Kampagnen lykkedes. Efter kommunalreformen blev kredsen ændret, og jeg blev også Glostrups kandidat.

Vores samarbejde blev år for år tættere, og valg efter valg har vi sikret vores område stor indflydelse og en klar socialdemokratisk profil.

Jeg har været glad for vores samarbejde i alle årene. Jeg er taknemmelig over alle jer, der har knoklet både for mig og for partiet. Ordnet roser og smurt morgenmad, hængt plakater op og delt pjecer ud. Stået tidligt op og gået sent i seng. Stemt dørklokker og skrevet opdateringer. Fra de yngste i DSU til de ældste, der stædigt holder ved.

Jeg har nydt vores diskussioner. I har udfordret mig og holdt mig til ilden. Mest af alt holder jeg af jer og vores kammeratskab.

Men tiden er nu til, at I skal finde en ny kandidat. Vi nærmer os folketingsvalget, og vi har i partiet besluttet, at jeg skal søge valg i en af de større storkredse. Jeg søger derfor valg i Nordjylland, hvor jeg håber at vende tilbage til min gamle kreds, Aalborg Øst. Jeg har aldrig lagt det nordjyske fra mig, og med en større storkreds tror jeg på, det vil styrke Socialdemokratiet, at jeg skrifter kreds.

Jeg vil ikke lægge skjul på, at det er meget vemodigt. Jeg kommer til at savne jer og ved, at jeg skylder min kreds så uendeligt meget.

Tak for indsatsen. Bliv ved at kæmpe for det stærke Socialdemokrati i Ballerup, hvor Jesper er vores dygtige borgmester med en god gruppe i ryggen. I Glostrup gik vi frem ved valget i november, og vi var tæt på at hive borgmesterposten hjem. Fortsæt det gode arbejde; så skal det nok lykkes næste gang.

Ballerupkredsen er en fantastisk kreds. Fordi I er der. Tak venner.

Kærlig hilsen

Mette