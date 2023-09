Forbindelsen røg: - Bare tre tosser der snakker

I Aalborg var borgere mødt op for at vise deres utilfredshed med nye besparelser, da regeringstoppen gæstede byen

I Aalborg mistede regeringstoppen bogstaveligt talt forbindelsen til de danskere, de ellers så gerne vil i dialog med.

Det startede allerede på pladsen foran Musikkens Hus forud for regeringens samtale-arrangement med Anders Breinholt, hvor hundredvis af demonstranter var mødt op for at tage imod dem og skælde den ud for den haltende velfærd og de mange kommunale besparelser.

Tog flyet til bussen

Mette, Lars og Jakob ankom i deres kampagnebus, som de dog ikke ligefrem havde været på langfart i. Ekstra Bladets journalist kunne nemlig ved selvsyn konstatere, at de blev fløjet ind fra København til Aalborg, hvor bussen stod klar og ventede på dem i lufthavnen onsdag eftermiddag.

Så blev dagens tur da dét kortere, og det var nok til glæde for alle. Ligesom de tre hovedpersoner sad på hver sin række i flyet fra København, fulgtes de heller ikke ad i mødet med de mange demonstranter i Aalborg.

Man fornemmer, at det stadig er tre solister og ikke en gruppe, der er på turné.

Børnenes statsminister?

Selvom det var Mette Frederiksens hjemmebane, så var ingen af de fremmødte særligt imponerede over at se statsministeren eller resten af Olsen-banden i levende live.

Tværtimod blev de buhet velkommen, da de trådte ud af bussen og gik mod salen.

- Er du stadig børnenes statsminister, ville en mor og hendes datter vide.

- Det er jeg i hvert fald, svarede Mette Frederiksen, der skyndte sig videre, da spørgsmålene begyndte at blive for detaljerede.

Foto: René Schütze

Forbindelsen røg

Spørgsmål var der til gengæld ikke mange af til selve det arrangement, som var hele pointen med charmeturen.

For de spørgsmål, som det håbefulde publikum skulle sende ind på en sms, så de kunne blive læst højt af værten Anders Breinholt, kunne ikke komme igennem. Der var nemlig ingen mobildækning i salen, og derfor var det selvsagt meget småt med spørgsmål til regeringen.

'Afsendelse af besked mislykkedes,' lød beskeden, hver gang man forsøgte at sende en besked ind. Ironien var så tyk, at man kunne skære i den.

Som en skuffet deltager sagde efter arrangementet:

- Det var en meget tynd kop te. De nåede kun at svare på fem-seks spørgsmål.

Foto: René Schütze

Tre tosser på tur

Nogle deltagere holdt dog ikke hele arrangementet ud, for selvom spørgsmålene var få, var ordene mange.

Således rejste en dame sig op og gik højlydt i protest, da arrangementet havde været i gang i cirka en halv time.

- Det er jo bare tre tosser, der sidder og snakker, sagde hun om årsagen til sin udvandring.

Helt anderledes ser regeringen dog selv på det.

- Vi har gjort noget, vi ikke har prøvet før. Vi kan bygge broer, lød det højstemt fra Ellemann.

'Send flere penge'

- Det er historisk, det vi har gjort, lød det fra Lars Løkke Rasmussen.

Han medgav, at der selvfølgelig var en masse udfordringer, og at det jo nok var derfor, at der var mødt demonstranter op.

- De siger 'send flere penge', og det ville jo være dejligt, hvis vi bare kunne gøre det. Men vi har den udfordring, at pengene ikke kommer de rigtige steder hen.

- Der er kæmpe strukturelle udfordringer, der gør, at vi ikke bare kan sende flere penge. Det handler om modet til at gøre det anderledes, lød det fra Løkke, der umiddelbart virkede mest veloplagt af de tre.

Foto: René Schütze

Dvæler ved problemerne

Og mens demonstranterne udenfor savnede handling, så regeringen selv helt anderledes på det.

- Vi er kommet godt fra start - altså ikke i meningsmålingerne, men på de indre linjer. Vi vil gerne være lidt i problemerne, inden vi finder løsningerne, lød det fra Løkke.

Dermed placerede han sig selv milevidt fra de fremmødte udenfor. Sygeplejerskerne, pædagogerne, sosu'erne, socialrådgiverne, lærerne, forældrene, børnene og de ældre. Der var ikke en eneste af dem, der mente, at der var behov for at være i problemerne ret meget længere.