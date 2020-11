Forbrugerrådet kræver handling: Politianmeld dem - og læg renter på

Der skal ikke være nølen fra myndighedernes side, når det kommer til at straffe flyselskaberne for manglende refundering, mener Forbrugerrådet Tænk

Regnskabets time er kommet for flyselskaberne, der søndag har frist for refundering af kundernes aflyste rejser. Og for Forbrugerrådet Tænk er det ikke en frist, myndighederne skal tage let på.

- Vi forventer, at der nu bliver sat handling bag ordene. Det skal være hurtigst muligt og gerne allerede i morgen, siger Anja Philip, der er formand i Forbrugerrådet Tænk.

- Styrelsen skal selvfølgelig holde, hvad de har lovet, så de nu politianmelder de selskaber, der ikke har overholdt reglerne. For det er jo reelt lovbrud.

Senest lørdag meldte SAS ud, at selskabet ikke kommer til at overholde den deadline, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet dem.

Danskerne brugt som ufrivilligt lån

Hos Forbrugerrådet Tænk, der varetager forbrugernes interesser, har de fået bunkevis af henvendelser fra frustrerede borgere, der ikke har fået deres penge tilbage.

Penge, som mange brugte på flybilletter, inden coronakrisen ramte det danske samfund og svækkede mange danskeres privatøkonomi.

- Det kan lidt betragtes som et ufrivilligt lån, flyselskaberne har taget hos forbrugerne, der måske selv står og mangler pengene.

- Det er helt urimeligt. Vi har vist forståelse for selskabernes situation på forbrugernes vegne, men nu må det altså stoppe, siger Anja Philip.

Forslag om ændringer

Forbrugerrådet Tænk har to forslag til, hvad der nu skal gøres for at sikre forbrugernes rettigheder.

- Når vi forbrugere ikke betaler vores regninger, så bliver der jo rask væk lagt morarenter på det, vi skylder. Det mener vi også skal gælde den anden vej rundt.

- Så når flyselskaberne ikke betaler tilbage inden for de syv dage, de har pligt til, så skal der renter på, mener Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.

Det andet forslag er, at forbrugerne fremover ikke selv skal ind og anmode om at få refunderet pengene, de har krav på.

- Det virker helt fjollet, at vi skal have den ulejlighed, når flyselskaberne selv ved bedst, når afgangene bliver aflyst, og de har i forvejen kundens oplysninger.

- Så vi foreslår simpelthen, at det bare skal ske automatisk, siger formanden.

Minister holder øje

Også transportminister Benny Engelbrecht understreger, at pengene skal tilbage i kundernes lommer.

'Der er ingen tvivl om, at du skal have dine penge tilbage, hvis din flyrejse bliver aflyst.'

'Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som den ansvarlige myndighed, som nu skal tage stilling til, om der skal indgives politianmeldelse over for de flyselskaber, som fortsat mangler at udbetale refusion til deres passagerer,' skriver ministeren i en kommentar til Ekstra Bladet.

Og Benny Engelbrecht bakker Forbrugerrådet Tænk op, når det handler om ændringer på området.

Ministeren skriver, at han på et samråd sidste måned tilkendegav, at regeringen er åben for at lægge renter på flyselskabernes udestående med kunderne.

Mulige politianmeldelser

Flyselskaberne skal alle levere en samlet redegørelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 10. december.

Herefter vil styrelsen vurdere, om der er grundlag for politianmeldelser, skriver styrelsen til Ekstra Bladet.

Disse selskaber fik påbud 2. oktober modtog 12 selskaber påbud om, at de skulle tilbagebetale billetterne for aflyste afgange inden 15. november. Det drejer sig om disse selskaber: Aegean Airlines Air France Brussels Airlines easyJet KLM Lufthansa Norwegian Ryanair SAS TAP Portugal Thai Airways Vueling Vis mere Luk

Allerede da styrelsen første gang udstedte påbuddet om refunderingerne varslede den muligheden for, at selskaberne kan blive politianmeldt.

Lignende frister er blevet lavet i andre lande. I Sverige, hvor eksempelvis SAS heller ikke kunne overholde fristen, bliver der formentlig uddelt bøder på en million svenske kroner hver måned, indtil pengene er returneret til forbrugerne.

Ekstra Bladet har kontaktet samtlige 12 flyselskaber, der er underlagt påbuddet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ikke et eneste ud over SAS er vendt tilbage på henvendelserne.