Forbud mod bly skal gøre dansk jagt bæredygtigt

Regeringen vil forbyde brug af bly i riffelammunition til jagt.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Bly er skadeligt for naturen, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin (S).

- Bly er et giftigt tungmetal, der ikke hører hjemme i naturen. Derfor skal vi sikre, at jagten bliver mere bæredygtig.

- Danmarks Jægerforbund anslår, at det vil spare vores natur for cirka to ton bly om året, og derfor giver det god mening at indføre det her blyforbud.

I forvejen er brug af bly til hagljagt i Danmark forbudt.

Flere organisationer har presset på for et blyforbud. Danmarks Jægerforbund bakker op om ministeren og kalder det i pressemeddelelsen 'en passion' for forbundet, at dansk jagt ikke forurener naturen.

- Derfor var Danmark det første land i verden, som forbød bly i haglpatroner.

- Vi bliver det første land i verden, som kræver bionedbrydelige haglskåle i haglpatroner, og nu bliver vi også det første land i verden, som forbyder bly i riffelammunition til jagt, lyder det fra Marie-Louise M. Achton-Lyng, der er formand for Danmarks Jægerforbunds våbenudvalg.

Der vil blive tale om en udfasning af bly i riffelammunition, så det endelige forbud træder i kraft i 2023.

Desuden kræver forbuddet en ændring i den danske bekendtgørelse om den våben og ammunition, der anvendes til jagt.

Miljø- og Fødevareministeriet er i gang med at undersøge, hvordan krav til riffelammunition kan tilpasses, så ammunition uden bly kan anvendes på forsvarlig vis, hedder det i pressemeddelelsen.

Det Europæiske Kemikalieagentur arbejder på et lignende forbud for hele EU, men regeringen vil altså indføre det i Danmark allerede nu.