Forgylder de rige: Det scorer Mette selv

De rige bliver rigere. De fattige får blot peanuts.

Den nye SVM-regering med Socialdemokratiets Mette Frederiksen (S) i front ruller mærkbare skattelettelser ud til danskere med lønninger fra topskattegrænsen på ca. 600.000 og opefter.

Det fremgår af det regeringsgrundlag, som Frederiksen fremlagde sammen med Jakob Ellemann-Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M) i går.

1000 kr. vs. småpenge

Faktisk vil danskere, der i dag tjener mere end 750.000 og mindre end 2,5 mio. kroner, kunne se frem til ca. en tusindkroneseddel mere i pungen hver måned. Det gælder for eksempel statsminister Mette Frederiksen med en årsløn på 1,7 mio. kroner.

Derimod bliver arbejdende danskere, der ikke er i nærheden af topskat, kun tilgodeset med en skattelettelse på ca. 200 kroner om måneden.

Socialdemokratiet gik til valg på et udspil om at sænke skatten på arbejde med fire milliarder om året ved blandt andet at hæve beskæftigelsesfradraget. S havde ligeledes tilgodeset enlige forsørgere.

Venstre gik til valg med et forslag om at afsætte 8,7 milliarder til skattelettelser. Venstre ville også hæve beskæftigelsesfradraget, og så foreslog partiet at bruge tre milliarder på et såkaldt fuldtidsfradrag, der skulle belønne familier med to voksne i arbejde.

Ønske fra herrerne

På pressemødet lagde Mette Frederiksen ikke skjul på, at topskattelettelserne er en kamel hun har måttet æde.

- Når vi laver den her skattereform, så gør vi det, fordi der har været et politisk ønske fra de to herrer (Ellemann og Løkke, red.) om større skattelettelser end det, Socialdemokratiet gik til valg på. Vi gik til valg på skattelettelser på beskæftigelsesfradraget – der har så været et klart ønske om noget på topskatten. Vi har så valg en model, hvor der kommer en top-top-skat, der gør, at jeg synes, at vi kan balancere tingene, lød det fra statsministeren.

Hos Cepos jubler cheføkonom Mads Lundby Hansen over, at der ændres på topskatten:

- Reduktion af topskatten fra 15 til 7,5 pct. for indkomster op 750.000 kr. er et godt skridt i den rigtige retning og vil gavne incitamentet til at arbejde ekstra via overarbejde, bijob mv., siger han.

Lundby Hansen beklager sig dog over, at der indføres den såkaldte top-topskat:

- Det er skadelig symbolpolitik at indføre en top-topskat i Danmark for indkomster over 2,5 mio. kr. Top-topskatten vil stort set ikke give noget provenu, men sender til gengæld et trist signal om, at hvis du er succesfuld og skaber stor værdi, så skal du straffes med en marginalskat på 60 pct, siger cheføkonomen.

Stor gave til velhaver-familier

De rigeste familier i Danmark får en stor gave af den nye SVM-regering.

En halv mia. er afsat til at nedsætte arveafgiften for erhvervsvirksomheder.

Det fremgår af regeringsgrundlaget 'Ansvar for Danmark':

'Regeringen vil herudover sanere erhvervsstøtten for 2 mia. kr. Heraf anvendes en halv mia. kr. til at nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fra 15 pct. til 10 pct.', hedder det i regeringsgrundlaget.

Kovending på arv

De 500 millioner kroner på bo- og gaveafgiften er en kovending på Socialdemokratiets hidtidige politik på området.

'Vi vil målrette arveskatten til de mest velstillede. De fleste danskere efterlader sig mindre end en halv million, når de dør. Det bør arvinger ikke betale skat af. Til gengæld skal skatten øges for dem, der arver meget store formuer', skriver Socialdemokratiet eksempelvis i deres valgoplæg: 'DANMARK ER FOR LILLE TIL STORE FORSKELLE'.

Glemmer du, Mette? Så husker vi

Internettet glemmer aldrig.

Igen og igen har Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen været efter de borgerlige partier, når de har drømt om at sænke topskat og arveafgift.

Eksempelvis var Mette Frederiksen fast i kødet, da hun 4. September i år harcelerede mod topskattelettelser:

- Det her vil ikke være den rigtige medicin. Hverken for dansk økonomi eller for danskerne.

- Topskattelettelser – og selvfølgelig især det at fjerne topskatten – er ikke socialdemokratisk politik, og det er ikke det, vi går til valg på.

Amerikanisering

Gang på gang har Socialdemokratiet også tordnet mod generelt at gøre arven skattefri. Det er nemlig vigtigt for det danske samfund, at vi bevarer afgifter på arv, har forklaringen lydt:

- En afskaffelse af bo- og gaveafgiften vil medføre, at vi mister 4,1 mia. kr., som vi altså så har mindre til at investere i vores fælles hverdag og velfærd, lød det kontant fra daværende skatteminister Morten Bødskov (S), da et lovforslag om at fjerne bo- og gaveafgiften blev behandlet sidste år.

Tilbage i 2019 fremlagde partiet endda et forslag, der havde til formål at forhøje arveafgiften markant.

- Der er en tendens til, at de med de største formuer stikker af fra resten af samfundet - lidt en amerikanisering, som vi gerne vil modarbejde, lød det fra daværende finansordfører Benny Engelbrecht til Berlingske.

Skrotter helligdag

Fremover vil storebededag ikke længere være en helligdag, hvor danskerne kan holde fri med varme hveder. Danmarks nye regering vil nemlig sløjfe fridagen for at at øge arbejdsudbuddet.

Men det er den helt forkerte vej at gå, mener Enhedslistens politiske leder, Mai Villadsen.

- Jeg synes simpelthen, det er under alt kritik, at helt almindelige hårdtarbejdende danskere nu skal betale for, at selskabsskattelettelser og topskattelettelser er det, den her regering drømmer om at lave. Det er simpelthen så skævt, som det overhovedet kan blive, siger Mai Villadsen.

En nærmest enslydende kritik lyder fra Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt.

- Det er det mest sindssyge, jeg nogensinde har hørt. At man begynder at pille ved de danske helligdage, tordner Morten Messerschmidt og fortsætter: