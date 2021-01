Forholdet var forpestet

Farvel og ingen tak.

Jens Rohde er ude ad den radikale dør. Og sorgen er gensidigt fraværende.

Siden Morten Østergaards exit som politisk leder i oktober er forholdet mellem Jens Rohde og partiledelsen med Sofie Carsten Nielsen i front kun gået ned ad bakke.

Til sidst var luften så forpestet, at ledelsen egentlig bare gik og ventede på, at Jens Rohde på den ene eller anden måde kunne blive fortid som medlem af partiet.

Det endelige opgør handlede om ny medieskat, som Jens Rohde allerede i efteråret gik i offentligheden med uden ledelsens godkendelse.

Da Sofie Carsten Nielsen på et møde i slutningen af sidste uge igen og resolut affejede Jens Rohdes forestillinger, gjorde han det klart, at nu forlod han skuden.

Ud på møddingen

En kilde beskriver, at Sofie Carsten Nielsen blev lettet over Jens Rohdes beslutning. Forholdet stod ikke til at redde.

I en tekst på Facebook gør Jens Rohde da heller ikke meget for at skønmale bruddet.

Han sammenligner sine partifæller med deltagere i kommunistiske bønnemøder.

'Når det gælder feminismen, køres alle retsstatsprincipper ud på møddingen,' skriver han desuden.

I et parti, som hylder retsstaten som den højeste helligdom, er det et dybt stød.

Sofie Carsten Nielsen sammen med sine støtter. Fra venstre: Samira Nawa, Lotte Rod, Stinus Lindgreen, Ruben Kidde og Rasmus Helveg Petersen. En flok, Jens Rohde ikke giver meget for. Foto: Emil Agerskov

God vind

Blandt de radikale topfolk er der en anerkendelse af, at Jens Rohde er en dygtig politiker med visioner og et veludviklet politisk blik.

Sofie Carsten Nielsen valgte da også den diplomatiske linje, da hun tog afsked på Facebook. Uenighederne forsøgte hun dog ikke af skjule.

'Tak for indsatsen, Jens. For med- og modspil undervejs. God vind videre frem!'

De personlige udestående overskyggede i den sidste tid fuldstændig for den indbyrdes professionelle respekt.

Jens Rohde gav ikke en døjt for sine yngre kollegaers egenskaber. Særligt i håndteringen af MeToo-bevægelsen stod ledelsen og fremtrædende folketingsmedlemmer i hvert sit hjørne.

Eksempelvis gik Jens Rohde skarpt ind i sagen om Jes Dorph på tv-værtens side.

På den anden side havde partiledelsen fået nok af Jens Rohdes egenrådighed og følelsesmæssige rutsjeture.

Alene på marken

Allerede kort efter opgøret i Den Sorte Diamant, som endte med Morten Østergaards afgang, begyndte Jens Rohde - som Ekstra Bladet har afsløret - at afsøge landskabet for en ny partidannelse. Jens Rohde afviste blankt historien.

Historien fik dengang politisk kommentator Joachim B. Olsen til at sige sådan.

Martin Lidegaard var dengang en del af Jens Rohdes drømmescenarium.

Men der er ingen udsigt til, at den tidligere udenrigsminister er på vej ud ad døren, erfarer Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt Lars Løkke Rasmussen, om Jens Rohde trods deres historiske uenigheder er velkommen i hans ny politiske netværk. Men vi har ikke modtaget svar.

Heller ikke Jens Rohde og den radikale ledelse er vendt tilbage på vores henvendelser.

Sofie Carsten Nielsen og Martin Lidegaard efter krisemødet i oktober. Foto: Anthon Unger

