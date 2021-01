Forlænger coronarestriktioner

De nuværende coronarestriktioner bliver forlænget til og med 28. februar.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Oplysningerne er kommet frem under et møde mellem Folketingets partier, sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S).

Tiltagene stod til at udløbe 7. februar, men fortsætter altså i første omgang tre uger længere.

Det er imidlertid stadig uklart, om skolebørn i 0.-4. klasse kan komme tilbage i skole forinden. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har regeringen endnu ikke truffet denne beslutning, da den såkaldte referencegruppe stadig regner på sagen.

Men indkøbscentre, stormagasiner, serveringssteder samt liberale erhverv som frisører og massører osv. fortsætter altså med at være lukket.

Studerende og ældre elever vil desuden fortsat være hjemsendt og modtage fjernundervisning - ligesom forsamlingsforbuddet på fem forlænges

Det er frygten for den britiske virusvariant B117, som får regeringen til at forlænge restriktionerne. Denne mutation, som er mere smitsom end andre varianter, er for tiden på fremmarch i samfundet.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) havde ingen kommentarer, da Ekstra Bladet på Christiansborg torsdag forsøgte at spørge ind til den fortsatte hjemsendelse af de små skolebørn.