Formand: - Folk ringer grædende til mig hver dag

DOFK er Danmarks eneste fagorganisation for selvstændige frisører og kosmetikere. På daglig basis får de opkald fra deres grædende medlemmer, som er på randen af konkurs

- Vores medlemmer er tvunget til at sælge deres bil, hæve pensionsopsparing og andet, der kan skaffe dem penge lige nu.

Sådan lyder det fra Connie Mikkelsen, der er formand for DOFK, der er Danmarks eneste fagorganisation for selvstændige frisører og kosmetikere.

I går kom regeringen ud med en stor rapport på over 80 sider med forskellige beregninger for, hvordan smittetallet vil se ud, hvis forskellige brancher bliver åbnet.

Men i beregningerne var de liberale erhverv - og derfor frisørerne - ikke med.

- Det er kritisabelt af regeringen. Jeg står med grædende medlemmer næsten hver dag, der ikke ved, hvad de skal gøre. Og så er frisørerne ikke engang med i beregningerne, fortæller formanden, Connie Mikkelsen.

Tysk studie

Samtidig viser et nyt tysk studie, at en klipning i frisørsalonen er noget af det, der har den laveste smitterisiko.

Men det har regeringen ikke taget højde for, og det overrasker formanden.

- Jeg ved ikke, hvorfor regeringen ikke har tænkt på os. Faktisk er jeg helt målløs over det, siger Connie Mikkelsen.

Ekstra Bladet har prøvet at få en kommentar fra politisk ordfører for Socialdemokratiet Jesper Petersen. Vi forventer et svar senere på dagen.

Den potentielle genåbning ved ingen endnu, hvordan kommer til at se ud. Det er regeringen og støttepartierne i gang med at finde ud af onsdag morgen.