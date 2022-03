Formand har fået nok: Melchior skal stå skoleret

Europa-parlamentariker Karen Melchior (RV) er indkaldt til en alvorlig samtale på landsformandskontoret i Radikale Venstre.

Ekstra Bladet har de seneste dage afsløret, hvordan den radikale MEP'er har fortsat ufortrødent med at stemme i Europa-Parlamentet, selvom hun er sygemeldt i offentligheden.

Og nu har landsformand Mikkel Irminger Sarbo fået nok.

'Karen og sygemeldt og skal ikke stemme. Da det fortsat sker, hvilket jeg finder helt forkert, så har jeg indkaldt Karen til et møde snarest muligt. Derudover kommenterer jeg ikke på forhold, som angår sygemeldte politikere,' skriver landsformanden i en mail til Ekstra Bladet.

Mikkel Sarbo kritiserede allerede i begyndelsen af ugen Karen Melchiors adfærd med at stemme trods sin sygemelding.

Det samme gjorde kredsformand i København, Søs Haugaard.

Ekstra Bladet erfarer desuden fra en række kilder internt i Radikale Venstre, at tålmodigheden med Karen Melchior for længst er opbrugt.

Alligevel kunne Ekstra Bladet torsdag fortælle, at Melchiors arbejde i Europa-Parlamentet fortsatte. Derfor skal Melchior nu skal stå skoleret over for sit parti, er udlægningen.

Ekstra Bladet forsøger - uden held - at få svar fra Karen Melchior på, hvorfor hun stemmer i Europa-Parlamentet, mens hun er sygemeldt

Stemte 77 gange trods advarsel

Karen Melchior har så sent som denne uge været i aktion i Europa-Parlamentet.

Hele 77 gange stemte hun i Europa-Parlamentet 1. marts, viser en optælling af hendes stemmeaktivitet via mediet VoteWatch. Det er både muligt at stemme i parlamentet og hjemmefra på grund af corona.

Det er uvist, hvordan Karen Melchior har stemt.

Hidsig politiker

Karen Melchior annoncerede sin sygemelding på både Facebook og Twitter 4. februar.

Her skrev hun, at hun nu trak stikket grundet 'pres igennem lang tid'.

'Derfor bremser jeg op nu. Derfor bliver jeg nu sygemeldt for og får hjælp til at komme på fode igen,' skrev Karen Melchior.

Ekstra Bladet har i 2021 afdækket, hvordan flere af Melchiors ansatte er flygtet fra hende, fordi arbejdsmiljøet var ulideligt grundet bl.a. Melchiors hidsige udfald.

'Surmenage'

Ekstra Bladte forsøger at få en kommentar fra Karen Melchior til udviklingen i sagen. Hun er dog fortsat ikke vendt tilbage.

Onsdag skrev hun imidlertid på Twitter om situationen og delte et billede af en form for lægeerklæring fra en belgisk læge.

Her fremgik det, at Melchior er sygemeldt indtil 17. april. Karen Melchior selv beskrev sin tilstand som 'surmenage', hvilket kan oversættes til udbrændthed.

'Sygemeldt med hvad en læge kaldte surmenage. Europaparlamentet har ikke som Folketinget “clearing” og kan ikke indkalde suppleanter til plenarafstemningerne ved sygdom (eller barsel), derfor stemmer jeg online der hvis vigtig.'