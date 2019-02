Formue-chok: De 100 rigeste danskere ejer det samme som de 1.790.000 fattigste

Tjek de rige i DIN kommune nederst i artiklen

Formuerne i Danmark stikker af for de allermest velhavende.

Faktisk er de 100 rigeste danskeres formue så svimlende stor, at der skal hele 1,79 mio. almindelige danskeres fast ejendom, indestående i banken samt pensionsopsparing til, før man kan nå op på samme beløb.

Ekstra Bladet kan i dag fortælle om den voldsomme ulighed i danskernes formuer på baggrund af en ny analyse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (det tidligere LO), der baserer deres undersøgelse på Danmarks Statistiks registerdata.

Og her står det klart, at de 100 rigestes samlede formue er på svimlende 74,7 mia. kroner. Det svarer til den samlede formue for de 40,2 pct. fattigste i befolkningen - altså de 1.790.000.

Større formue = mere magt

Den ekstreme ulighed målt på formue får en ekspert til at minde om, at Danmark langtfra er så lige, som vi måske går rundt og tror.

- For den allerrigeste procent her i Danmark har vi de senere år set et element af accelererende ulighed. Andelen af indkomst, der tilfalder toppen, er steget markant. Samtidig sker der mindre hos resten, siger den økonomiske vismand Torben Tranæs, som er forskningsdirektør og professor ved SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Han peger på, at det særligt er på uligheden i indkomster, at forskellen kommer til udtryk.

- Derudover kan vi se, at særligt kapitalindkomsterne er steget meget de senere år. Og de er ulige fordelt i befolkningen. Det afspejler forskelle i folks formuer, siger Torben Tranæs.

- Hvis man har store aktieposter i sin formue, så kan man i princippet også have mere indflydelse og magt. Så samfundsmæssigt set kan stor ulighed i formuer have en betydning, siger Torben Tranæs.

1138 gange mere

Den mest normale dansker i Danmark - altså en person med den mest 'almindelige' formue - har en nettoformue på ca. 650.000 kroner. Det er hele 1138 gange mindre end den gennemsnitlige nettoformue blandt de 100 rigeste, viser udregningen fra FH på baggrund af Danmarks Statistiks tal.

Den gennemsnitlige dansker har i 2018 en formue på 1,2 mio. kroner, mens de fattigste ti pct. halter alvorligt efter. Blandt dette segment skylder folk i gennemsnit 350.000 kroner væk og har altså negativ formue.

Udviklingen i ulighed går generelt mod mere koncentration af velstand i toppen. En undersøgelse fra World Inequality Database viser, at den bedst tjenende procent af danskerne siden midten af 90'erne har fået koncentreret mere og mere af indtjeningen hos dem selv. Den udvikling bryder med årtiers udvikling mod mere lighed.

Finansordfører: Perverst

Det er helt skævt, at 100 mennesker ejer lige så meget som de 1,8 mio. fattigste, mener Pelle Dragsted (EL). Foto: Nanna Navntoft

Hos Enhedslisten falder nyheden om den ekstreme forskel i folks formuer finansordfører Pelle Dragsted for brystet.

- Det er nærmest perverst, at så meget af samfundets velstand, som vi alle skaber ved at gå på arbejde, er koncentreret hos så få mennesker. Det er ikke en formue, de har arbejdet sig til. Det er en, vi alle har været med til at skabe, mener Pelle Dragsted, der foreslår, at der bliver indført både formueskat, samt at arvebeskatningen bliver øget.

- Vi tror, vi er lige. Men når vi ser på formuer, er vi ekstremt ulige.

- Men er det ikke bare misundelse, når man vil tage flere penge fra folk, der har sparet op eller investeret klogt?

- Det er ikke misundelse. Det er lønmodtagere, der skaber værdierne i samfundet. Hvis koncentrationen af velstand bliver større og større for hver generation, der går, vender vi tilbage til et adelssamfund med ekstremt mange penge koncentreret hos ekstremt få. Almindelige danskeres hårde arbejde beskattes hårdere, mens skatten på spekulation og investeringer er lav. De her folk bliver rige ved at være rige. Det er slet ikke i orden.

Manipulerende

Joachim B. Olsen kan ikke se problemet. Ifølge ham er det vigtigt at hæfte sig ved, at de allerrigeste kun ejer 1,3 pct. af hele formuen i Danmark. Foto: Olivia Loftlund

Hos Liberal Alliance mener finansordfører Joachim B. Olsen til gengæld, at FH's beregning er dybt manipulerende.

- Det er ufatteligt, at fagbevægelsen vil problematisere, at det går godt i Danmark. Og at deres medlemmer er i beskæftigelse. Det forstår jeg simpelthen ikke, siger den liberale spydspids til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, det er udtryk for, at man prøver at tegne et billede af, at tingene er helt skæve. Det er de ikke.

- Hvorfor er det ikke skævt, at de 100 rigeste ejer det samme som 1,8 mio. danskere?

- Det er det mest manipulerende. Jeg har kigget på den samlede formue i Danmark. Den er på ca. 6000 mia. kroner. Det vil sige, de 100 rigeste de sidder på ca. 1,3 pct. af den samlede formue i Danmark. Det synes jeg ikke er specielt voldsomt. Det er familieejede virksomheder, som i opgangstider netop - og heldigvis - klarer sig godt. Billedet ville have været helt anderledes lige efter finanskrisen, siger Joachim B. Olsen.

Fagboss: - Jeg frygter for Danmarks fremtid

Hos Danmarks største lønmodtagerorganisation, FH (det tidligere LO), advarer formand Lizette Risgaard mod den ekstreme koncentration af rigdom i toppen af samfundet.

- Vi taler tit om os selv som et af de mest lige samfund på kloden. Men vi er slet ikke så lige, som vi går rundt og tror. Der er en voldsom koncentration af rigdom hos de aller- allerrigeste. Og det gør mig meget bekymret, siger Lizette Risgaard.

- Jeg frygter for sammenhængskraften og solidariteten i Danmark i fremtiden, hvis den her udvikling får lov at fortsætte. Derfor foreslår vi i FH nu et ulighedsstop. Det betyder, at politikerne skal forpligte sig på ikke føre en politik, som øger uligheden.

- Men hvad vil du sige til de politikere, der mener, at jeres forslag bare er ren misundelse?

- Det er ikke misundelse. Det er bare et spørgsmål om, at dem, der i forvejen har ekstremt meget, kommer til at betale lidt mere til fælleskassen, siger Lizette Risgaard.