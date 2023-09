'Forpjusket Pape': Skjulte sig fra pressen

Det vakte opsigt, da der fredag ved middagstid dumpede en besked ind hos de konservative hovedbestyrelsesmedlemmer, som samme aften skulle til møde i det trængte parti, der er ramt af både vælger- og offentlig medlemsflugt.

Mødet om aftenen var længe planlagt, men var pludselig blevet rykket fra Christiansborg til en ny lokation på Danske Rederier i Amaliegade, hvor hovedbestyrelsen nu skulle samles med formand Søren Pape Poulsen.

Valget af Amaliegade var ifølge Ekstra Bladets oplysninger taget, fordi deltagerne havde mulighed for at komme til og fra mødet uden at skulle konfronteres med pressen.

Dette gjaldt øjensynligt også Søren Pape.

Forpjusket

Selvom den konservative ledelse insisterer på, at der ikke var tale om et hemmeligt møde, bemærker flere anonyme mødedeltagere dagen derpå med kritiske miner, at Søren Pape Poulsen hverken mødtes med pressen på vej ind til mødet - da han var mødt flere timer i forvejen til et FU-møde - eller på vej ud.

- Han kommer til at se noget forpjusket ud, når man både flytter et møde og holder ham væk fra pressen, siger en af mødedeltagerne, en centralt placeret kilde i partiet, til Ekstra Bladet.

I stedet var det efter mødet politisk ordfører Mette Abildgaard, der mødte pressen.

- Hun skal passe på, at hun ikke ender som 'komiske Abildgaard', lyder dommen fra en kilde i partiet efter en optræden, hvor Abildgaard fremhævede, at de konservative er gået frem i én måling.

Sad mellem 'forældrene'

På selve mødet var Pape ifølge Ekstra Bladets oplysninger placeret mellem det, et medlem beskriver som 'forældrene': generalsekretær Søren Vandsø og næstformand i follketingsgruppen Mona Juul.

Flere kilder beskriver, hvordan Søren Pape på hovedbestyrelsesmødet langede ud efter rækken af de medlemmer, der nu er fortid i de konservative; heriblandt Lars Barfoed, Helle Sjelle, Peter Sterup m.fl.

Papes skudsmål mod afhopperne beskrives af nogle som 'hånlige' og 'nedgørende'. Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger høstede det bifald flere gange.

Derimod beskriver en række medlemmer Papes tale på mødet som 'nervøs'. Under punktet 'politisk drøftelse' kunne medlemmer bidrage med deres syn på ledelsen.

Ingen kastede sig dog over Søren Pape med samme iver som flere af de personer, der nu har forladt partiet, har gjort den seneste tid i diverse medier. Tværtimod beskrives det, hvordan det var rygklapperne, der tog ordet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med en række kilder i Hovedbestyrelsen, men de vil ikke gå til citat. Lars Bendix, der repræsenterer Odense vælgerforening i Hovedbestyrelsen, har dog følgende skudsmål til din formand:

- Jeg synes, at Pape er tilbage i topform.

Abildgaard: - Vi kunne gå ud i det gode vejr

Mette Abildgaard forsvarer sin formand. Flytning af møde handler om, at man kunne holde pause udenfor, fortæller hun. Foto: Jens Dresling

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med partiformand Søren Pape Poulsen.

Formandens rådgiver henviser imidlertid til politisk ordfører Mette Abildgaard.

Hun afviser, at partiet flyttede hovedbestyrelsesmødet for at undvige nysgerrige journalister:

'Vi afholdt mødet udenfor Christiansborg, så hovedbestyrelsen fik mere plads, så man blandt andet kunne gå udenfor i det gode vejr i pausen. Den mulighed er der jo ikke på Borgen. Hvis Ekstra Bladet stod det forkert sted, kunne I jo bare have ringet og spurgt, hvor det var', skriver hun i en sms.

Adspurgt, hvad hun siger til de kritiske røster, lyder det, at der var afsat tid til debat om ledelsen:

'Hovedbestyrelsens medlemmer havde alle muligheder for at tage ordet, og vi gik først videre til næste programpunkt, når alle havde sagt, hvad de ønskede. Ingen blev nægtet at få ordet, under nogen at de punkter, der var på dagsordenen. Der var fuldstændig opbakning til Søren Pape som partiformand.'