Forsamlingsforbud sænkes til 50

Det er slut med at forsamle sig mere end 50 personer i hele Danmark. Det oplyser Mette Frederiksen på et pressemøde fredag.

Det nye tiltag sker som følge af stigende coronasmitte i Danmark.

Statministeren fortæller dog, at grænsen fortsat er på 500 personer, når det gælder arrangementer, hvor folk sidder ned.

Derudover fortæller Mette Frederiksen, at både private og offentlige arbejdspladser bør sørge for, at deres medarbejdere arbejder hjemme, så vidt det er muligt, siger Mette Frederiksen.

- Alle skal forsøge at begrænse social omgang med andre personer. Det gælder både, hvor mange man er samlet og hvor længe, siger Mette Frederiksen.

- Det er nu, smitte skal begrænsens. Derfor skal vi ses færre og mindre grupper for at få brudt smittekæderne. Det er nøjagtigt som i foråret, siger Mette Frederiksen.

