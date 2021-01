Forsamlingsforbud strammes

Regeringen lægger op til, at loftet for forsamlinger sænkes til fem personer

Der er lagt op til, at forsamlingsforbuddet sænkes fra ti til fem personer.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Planerne understøttes af Statens Serum Institut (SSI), der anbefaler netop at sænke forsamlingsloftet til fem personer.

Det fremgår af et notat, som TV2 er i besiddelse af.

SF's sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen, er glad for de nye restriktioner, oplyser hun til Jyllands-Posten.

- Selvfølgelig er det aldrig rart at skulle indføre flere restriktioner, men det er meget nødvendigt - både når man ser på det aktuelle smittetryk og i øvrigt ved, at der er en engelsk mutation i spil, som smitter vanvittigt meget, siger hun og understreger, at Danmark burde have været lukket mere ned allerede i december.

Storbritannien advarede første gang om den nye coronamutation 14. december 2020. Siden da har mutationen spredt sig med så stor hast, at Boris Johnson har set sig nødsaget til at lukke landet ned.

Ifølge Jyllands-Posten er det samtidig planen at gøre afstanden længere mellem kunderne i de fortsat åbne detailbutikker. Fremover skal afstanden være mindst to meter.

Ny variant

Kl. 11.30 var der indkaldt til møde mellem Folketingets partiledere, sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) om de nye restriktioner.

Restriktionerne kommer samtidig med, at en ny og mere smitsom virusvariant spreder sig.

Der er tale om en britisk variant kendt under navnet B117, som eksperter mener er op mod 70 procent mere smitsom end den hidtil mest almindelige virus.

Række restriktioner

I øjeblikket er samfundet delvist lukket ned med en række restriktioner, som på nuværende tidspunkt løber frem til 17. januar.

Studerende og elever er hjemsendt og modtager fjernundervisning.

Desuden er indkøbscentre, stormagasiner, serveringssteder samt liberale erhverv som frisører og massører lukket.