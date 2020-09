Forsker: Kritik af forgiftning vil prelle af på Putin

Steffen Seibert, talsmand for den tyske regering, oplyste onsdag, at det er ubestrideligt, at lederen af den russiske opposition, Aleksej Navalnyj, blev forgiftet med nervegiften Novichok.

En gift som før har været forbundet med toppen af det russiske politiske system.

Men hvad der måtte komme af kritik af den russiske præsident, Vladimir Putin, i kølvandet på forgiftningen af hans politiske modstander vil prelle af på den russiske regering.

Det er vurderingen fra seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) Flemming Splidsboel Hansen.

- Det er da træls med internationale ledere, der ringer til Putin og skælder ud, men realistisk får det ikke den store betydning for toppen af det russiske politiske system, siger han.

Ifølge Flemming Splidsboel Hansen er det svært at sige, om det lige præcis er Putin, der står bag angrebet.

- Det kan være folk fra Putins inderkreds. Det kan være andre, der frygter Aleksej Navalnyj enten politisk eller på grund af de korruptionsafsløringer, som han jo ofte kommer med, siger han.

Netop fordi det er midlet Novichok, trækker det dog tråde op til toppen af det russiske politiske system, mener Flemming Splidsboel Hansen.

- Det, at han ikke er blevet skudt eller skubbet ud af et åbent vindue, men i stedet er blevet forgiftet med noget ret avanceret, indikerer, at der nok står noget lidt større på spil, siger han.

Den russiske regering har afvist, at den står bag forgiftningen.

I 2018 blev den tidligere russiske spion Sergej Skripal og hans datter forsøgt myrdet med samme nervegift i den engelske by Salisbury.

Britisk politi har siden udpeget to russiske agenter som gerningsmændene.

Novichok blev udviklet af Sovjetunionen i 1970'erne og 1980'erne som et kemisk våben. Det er udviklet til at virke lynhurtigt på ofre. Efter 30 sekunder til to minutter viser symptomerne sig.