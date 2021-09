Forsker om øremærket barsel: Husk lønnen til far

Er du på barsel, og vil du dele din holdning til det nye forslag? Skriv til journalisten her.

Når både politikere og fagbevægelsen slår på tromme for at kæmpe for ’mere ligestilling’ i den danske barselsordning med mere øremærket barsel til faderen, så er det vigtigt at huske på, at de sådan set ikke har haft noget valg.

Det er nemlig et EU-direktiv, der fastsætter, at Danmark inden august næste år skal øremærke minimum to måneder af barselsorloven til faderen.

Dermed er forslaget fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) indtil videre lidt af en gratis omgang, mener arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet.

- Parterne fremstår, som om de kæmper for mere ligestilling, men baggrunden er jo et EU-direktiv, så sådan set har de ikke noget valg. Derfor kan man diskutere, hvor progressivt det egentlig er, siger Henning Jørgensen.

Hvad med lønnen?

Forslaget fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) ligger op til en øremærket barsel til faderen på 11 uger, altså cirka 2,5 måned. Det er dermed tæt på EU's minimumskrav.

I den forbindelse bliver overenskomsterne hos arbejdsgiverne afgørende, mener Henning Jørgensen. Herunder særligt, om arbejdsgiverne vil tilbyde fuld løn under den øremærkede barsel til faderen, så han ikke skal gå på barselsdagpenge og miste indtægt.

- Der er nogle økonomiske kompensationer og ordninger, der skal være på plads. Der skal man lave nogle særlige regler. Der kan være forskel fra arbejdsgiver til arbejdsgiver, men i sidste instans er det også et politisk ansvar at sætte de rigtige betingelser for det, siger Henning Jørgensen.

Han forventer dog, at mange arbejdsgivere vil ligestille fædres lønvilkår med mødres – ikke mindst for deres egen skyld.

- Det tror jeg, at mange arbejdsgivere vil gøre. De vil gerne bibeholde deres gode arbejdskraft, for ellers forsvinder den hurtigt til konkurrenten. Jeg tror ikke, alle arbejdsgivere vil gøre det, men de gode vil, siger Henning Jørgensen.

Det bliver normsættende

Henning Jørgensen mener overordnet set, at det er positivt for det danske arbejdsmarked, at EU har pålagt Danmark og andre lande et direktiv om øremærket barsel til begge forældre.

- Vi vil se, at mændene vil begynde at tage mere barsel, fordi det bliver normsættende. Det bliver acceptabelt, og så er arbejdsgiveren nødt til at indarbejde det for at fastholde sine medarbejdere, siger Henning Jørgensen.

Han fremhæver Island, Norge og Sverige som eksempler på lande, hvor man har haft gode erfaringer med mere øremærket barsel til fædrene.

Forslaget fra FH og DA er endnu ikke vedtaget politisk, men ifølge Berlingske er der politisk flertal for forslaget.