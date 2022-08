Forsker: Pelosis besøg er særligt provokerende for Kina

I en situation, som den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosis besøg i Taiwan, er det ikke overraskende, at Kina reagerer med at varsle militærøvelser.

Det vurderer Andreas Bøje Forsby, som er Ph. d og forsker i Kinas udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- De senere år har Kina typisk responderet ved at sende militærfly ind i Taiwans luftforsvars-identifikationszone. Men militærøvelser er også et hyppigt brugt redskab, når Beijing forsøger at intimidere Taiwan militært, siger han.

Han peger på, at Kina holder sig til Taiwans luftforsvarszone og ikke flyver ind i deres suveræne luftrum. Identifikationszonen er større og overlapper med Kinas.

Tirsdag aften varslede Kina store flåde- og luftvåbenøvelser i farvandene omkring Taiwan. De skal ifølge nyhedsbureauet Reuters vare frem til søndag.

- Formentlig vil den militære intimidering vare længere i denne omgang, fordi den kinesiske regering betragter Pelosis besøg som en ekstraordinær provokation, siger Andreas Bøje Forsby.

Men han forventer også, at den kinesiske regering selv vil forsøge at deeskalere situationen på et tidspunkt. Ingen af parterne har interesse i en væbnet konflikt, vurderer han.

Men et besøg fra demokraten Nancy Pelosi, som er formand for Repræsentanternes Hus, er en større provokation end andre amerikanske besøg.

Hun er kendt som kritiker af den kinesiske regering og dens brud på menneskerettighederne.

- Så det i sig selv, at det er Nancy Pelosi, der besøger Taiwan, er en kilde til stor frustration i Beijing, siger Andreas Bøje Forsby.

Samtidig kommer besøget på et tidspunkt, hvor Kina og USA ikke har et særligt godt forhold til hinanden. Det samme gælder for Kina og Taiwan.

Taiwan har sit eget parlament og flertallet af de over 20 millioner, som bor der, ønsker selvstændighed. Men Kina betragter Taiwan som en del af Kina.